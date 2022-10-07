Военкомат Советского района Волгограда. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

07 октября 2022, 18:57

Волгоградский губернатор раскритиковал военкоматы

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Бочаров в ходе встречи с мобилизованными в учебном центре Минобороны охарактеризовал работу военкоматов словами "без мата не скажешь" за плохое информирование о положенных выплатах.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября губернатор Андрей Бочаров объявил выполненными задачи "первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он указал на то, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным президентом. Отменена мобилизация 379 жителей области, большинство из них не подходили по состоянию здоровья, заявил Бочаров. Заявление губернатора не повлияло на режим мобилизации в Волгограде, сообщили в военкомате на следующий день.

В Волгоградской области, как и других регионах юга России, зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе посещения одного из учебных центров Минобороны, гдк находятся мобилизованные волгоградцы, заявил, что военные комиссариаты плохо выполняют свою работу. Так он ответил на вопросы мобилизованных о выплатах и оформлении документов. "По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь. Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты", — привело его слова РИА "Новости".

Волгоградцы также пожаловались на тяжелые бытовые условия, холод и отсутствие горячей воды. "Условия для полевого лагеря — идеальные. Но мы должны понимать, что для простого человека, мобилизованного или добровольца, нахождение в таких условиях — определенный стресс. Нужно привыкать к распорядку дня, организации питания, занятиям, требованиям, которые есть. Привыкать нужно быстрее, потому что в условиях специальной военной операции таких условий уже не будет. И нужно понимать, что и горячая вода будет не всегда. Да, баня раз в неделю будет, но в основе своей вода будет холодная. И это нужно объяснять", - процитировало слова Бочарова V1.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Мобилизованный волгоградец подал в суд на военный комиссариат", "Первые партии мобилизованных отправились из городов юга России", "Администрация Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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