Заказчики убийства Политковской остаются безнаказанными 16 лет

07 октября 2022, 11:24

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Имена заказчиков убийства Анны Политковской за 16 лет так и не названы, указали правозащитники в годовщину гибели журналистки.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2021 года исполнилось 15 лет со дня убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. По российским законам, в 2021 году истекает "срок давности" преступления, продлить его может лишь суд, иначе заказчики убийства останутся безнаказанными, заявила за день до этого "Новая газета". Убийство Политковской расследуется по статье, которая предусматривает высшую меру наказания, и применение срока давности в 15 лет в таких случаях используется крайне редко, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства. "Есть мнение, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это пока неизвестно… Если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, будем их искать", - заявил он на ежегодной пресс-конференции.

Со дня убийства Анны Политковской прошло 16 лет, констатировал сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал". "В 2014 году двоих фигурантов дела об убийстве Политковской — Рустама Махмудова и Лома-Али Гайтукаева — приговорили к пожизненному заключению. Первого признали исполнителем, второго — организатором. Еще троих признали посредниками в организации убийства, они получили по 20, 14 и 12 лет лишения свободы. Также по делу об убийстве был осужден подполковник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков: его сотрудники в рабочее время следили за Анной. Он заключил сделку со следствием, дело рассмотрели в особом порядке. Павлюченкову назначили 11 лет лишения свободы", - говорится в публикации в Telegram-канале правозащитного центра.

Имена заказчиков убийства Анны Политковской до сих пор официально так и не названы, подчеркнули правозащитники.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

17 июля 2018 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование убийства Анны Политковской и обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не установлен заказчик убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 5 октября того же года призвала Россию найти заказчика убийства.

Напомним, последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Анне Политковской.

"Кавказский узел" размещает материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

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