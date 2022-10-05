Ограничения введены в акватории Анапы для безопасности газопровода "Турецкий поток"

05 октября 2022, 10:08

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В части акватории Анапы введен запрет на движение судов для безопасности газопровода "Турецкий поток", сообщили в морском порте. Охрана "Турецкого потока" усилена на фоне утечек газа на "Северных потоках" и призыва секретаря Совбеза России обратить внимание на угрозы безопасности трубопроводов.

В акватории рядом с Большим и Малым Утришом введен запрет на движение всех судов, сообщила пресс-служба морского порта Анапы. По данным пресс-службы, эти меры приняты в период военной операции на Украине в связи с необходимостью усилить охрану газопровода «Турецкий поток».

Морской порт Анапы обслуживает отдыхающих только в курортный сезон, с июня по сентябрь, но график работы может меняться в зависимости от реальных условий, сообщил 4 октября "Югополис".

Запрет касается в том числе маломерных, прогулочных, спортивных парусных судов, а также надувных и иных плавсредств, пишет «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу морпорта Анапы.

Через «Турецкий поток», пролегающий по дну Черного моря от Анапы, газ поставляется в Европу через территорию Турции. Его протяженность составляет 1,1 тысячи километров. Газопровод запустили летом 2020 года, пишет "Коммерсант".

Ограничения в акватории Анапы и усиление охраны "Турецкого потока" объявлены на фоне ситуации на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", через которые газ поставлялся в Европу по дну Балтийского моря. 26 и 27 сентября об «огромных утечках» на этих газопроводах сообщили власти Дании и Швеции. По данным оператора Nord Stream AG, повреждения на нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер, сообщила 3 октября "Лента.ру".

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал обратить внимание "на угрозы безопасности трубопроводного транспорта", посчитав инциденты на "Северных потоках" диверсией.

"Диверсия на газопроводе "Северный поток" 1 и 2 - это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы. Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

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