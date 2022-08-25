Нацкомпания Казахстана подтвердила интерес к прокачке нефти через Азербайджан

25 августа 2022, 09:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Казахстан обсуждает с Азербайджаном возможность прокачки нефти по азербайджанским трубопроводам, сообщил сегодня представитель руководства национальной компании "Казмунайгаз".

Как писал "Кавказский узел", 12 августа агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника сообщило, что Казахстан изучает возможность прокачки 1,5 млн тонн нефти казахского производства по азербайджанскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа. Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 15 августа заявил, что власти страны пока не планируют подписывать соглашение о транспортировке нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан, но такой вопрос может обсуждаться на уровне национальных компаний. Количество нефти, которое Казахстан сможет транспортировать через Азербайджан, несопоставимо с объемом экспорта казахской нефти через Россию, отметили опрошенные «Кавказским узлом» бакинские аналитики.

Предполагаемый объем прокачки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан – 30 тысяч баррелей в сутки, тогда как через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Казахстан поставляет на мировой рынок 1,3–1,4 млн баррелей в сутки. Стороны планируют, что еще 3,5 млн тонн нефти из Казахстана в 2023 году начнут поступать по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт в устье реки Супса, рассказали два источника Reuters.

Казахстан обсуждает с азербайджанской стороной возможные пути транспортировки казахстанской нефти, сообщил сегодня зампредседателя правления национальной компании Казахстана "Казмунайгаз" Даурен Карабаев.

"Обсуждение с азербайджанской стороной о возможной транспортировке казахстанской нефти ведется на различных уровнях, в том числе на государственном и на уровне национальных компаний. Детали еще требуют согласования. Мы более подробно сообщим по достижению договоренностей с азербайджанской стороной", – сказал он.

Карабаев отметил, что у Азербайджана есть два нефтепровода: Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, "которые могут быть потенциально использованы для транспортировки казахстанской нефти", пишет ТАСС.

Напомним, 22 августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждениями оборудования. По данным консорциума, трещины найдены в причалах, которые эксплуатируются с 2002 года, и начат поиск компании-подрядчика для их замены на резервные.

Приостановка эксплуатации двух выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском не окажет существенного влияния на экспорт ресурса из Казахстана, однако участившиеся проблемы с прокачкой нефти по КТК заставили страну озаботиться поисками новых маршрутов, и в первую очередь через Азербайджан, заявили опрошенные "Кавказский узлом" эксперты.

В случае остановки КТК Казахстан сможет через Азербайджан и Грузию поставлять в Европу лишь около четырех млн тонн нефти в год, что значительно меньше, чем через Новороссийск (пропускная способность нефтепровода КТК, согласно данным корпоративного издания "Панорама КТК", составляет 67 миллионов тонн в год). А строительство нового трубопровода по дну Каспия предполагает согласование с другими прибрежными государствами, в том числе и с Россией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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