КТК сократил отгрузку нефти под Новороссийском в связи с неполадками

22 августа 2022, 12:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Эксплуатация двух из трех выносных причалов для отгрузки нефти под Новороссийском приостановлена в связи с повреждениями оборудования, экологической угрозы нет, сообщил сегодня Каспийский трубопроводный консорциум.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Приморский райсуд Новороссийска по иску управления Ространснадзора приостановил на 30 суток деятельность АО "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" ("КТК-Р" — юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума в России), поставляющего казахстанскую нефть в Европу, из-за нарушений в экологической документации. 11 июля Краснодарский краевой суд отменил решение о приостановке работы компании, смягчив наказание до штрафа в 200 тысяч рублей.

В случае остановки КТК Казахстан сможет через Азербайджан, Армению и Грузию поставлять в Европу лишь около 4 млн тонн нефти в год, что в десятки раз меньше, чем через Новороссийск. А строительство нового трубопровода по дну Каспия предполагает согласование с другими прибрежными государствами, в том числе и с Россией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Каспийский трубопроводный консорциум приостановил эксплуатацию двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском в связи с повреждениями, сообщила сегодня пресс-служба КТК.

В августе во время планового техобслуживания оборудования водолазы обнаружили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (наполненным воздухом конструкциям, которые предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданном положении). В связи с этим КТК обратился к производителю причальных устройств и в контролирующее их безопасную эксплуатацию классификационное общество ABS "за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ", говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале консорциума.

Эти организации "настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести". "Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3", - отмечается в публикации.

Угроза людям, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена, подчеркнул консорциум. "Повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти; угрозы населению и окружающей среде не имеется. Компанией проведены мероприятия по исключению указанных рисков на данном оборудовании", - сообщил КТК, добавив, что намерен провести замену танков из имеющихся в резерве.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. На территории России зарегистрировано АО "КТК-Р", на территории Казахстана – АО "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 миллионов тонн в год, отмечается на сайте корпоративного издания "Панорама КТК".

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