Аналитики скептически отнеслись к перспективе транзита казахстанской нефти через Азербайджан

18 августа 2022, 02:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Количество нефти, которое Казахстан сможет транспортировать через Азербайджан, несопоставимо с экспортом через Россию, отметили опрошенные «Кавказским узлом» бакинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июля стало известно, что Приморский райсуд Новороссийска по иску управления Ространснадзора приостановил на 30 суток деятельность АО "КТК-Р" из-за нарушений в экологической документации. 11 июля Краснодарский краевой суд отменил решение о приостановке на месяц работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который поставляет казахстанскую нефть в Европу, и смягчил наказание до штрафа в 200 тысяч рублей. В случае остановки Каспийского трубопроводного консорциума Казахстан сможет через Азербайджан, Армению и Грузию поставлять в Европу всего лишь около 4 млн тонн нефти в год, что в десятки раз меньше, чем через Новороссийск. А строительство нового трубопровода по дну Каспия предполагает согласование с другими прибрежными государствами, в том числе и с Россией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики из стран Закавказья.

Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан, сообщило 12 августа агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника. Речь идет о прокачке 1,5 млн тонн нефти казахского производства по азербайджанскому трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который прокачивает топливо в турецкий порт Джейхан в Средиземном море. Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, поставки начнутся через месяц, сообщили собеседники агентства. Предполагаемый объем прокачки нефти по этому маршруту - 30 тысяч баррелей в сутки, тогда как через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Казахстан поставляет на мировой рынок 1,3–1,4 млн баррелей в сутки. Стороны планируют, что еще 3,5 млн тонн нефти из Казахстана в 2023 году начнут поступать по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский порт в устье реки Супса, рассказали два источника Reuters. Вероятно, речь идет о пути Western Route Export Pipeline (WREP – Баку-Спуса). Оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тысяч баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК.

Каспийский трубопроводный консорциум - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тысячи километров. В систему поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. На территории России зарегистрировано АО "КТК-Р", на территории Казахстана – АО "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 миллионов тонн в год, отмечается на сайте корпоративного издания "Панорама КТК".

В последние годы Казахстан ежегодно транспортирует через Азербайджан порядка 500 тысяч тонн нефти, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан. Он предположил, что имеется ввиду увеличение с сентября транзита нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и доведение ее до объемов 1,5 млн тонн в год, в также прокачка с 2023 года 3,5 млн тонн нефти в год по трубопроводу Баку-Супса.

"В принципе это, возможно. Проектная мощность БТД составляет 60 млн тонн нефти, и она загружена наполовину. Что касается трубопровода Баку-Супса, его проектная мощность составляет семь млн тонн. Но с марта этого года он не эксплуатируется и вполне может использоваться для прокачки казахстанской нефти», - сказал Шабан корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он отметил, что информацию агентства Reuters не подтвердили пока ни правительства Азербайджана и Казахстана, ни их ведущие госкомпании – SOCAR и "КазМунайНаз". Более того, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на днях подчеркнул, что Астана и Баку не планируют подписывать межправительственное соглашение по транзиту нефти, продолжил Шабан.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 15 августа на брифинге в Атыраву заявил, что страна пока не намерена транспортировать нефть через Азербайджан. Глава ведомства заявил, что власти страны пока не планируют подписывать соглашение о транспортировке нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. При этом он отметил, что такой вопрос может обсуждаться на уровне национальных компаний, пишет "Лента". «Достаточно смешно считать, что этот объем поможет нам решить проблему с нашими экспортными направлениями. […] Он, во-первых, не спасает, этот объем, жизнь не облегчает . Во-вторых, у нас в министерстве планов подписания такого соглашения нет пока», — отметил он. Министр уточнил, что на уровне нацкомпаний подобные переговоры вестись могут, но подобного рода соглашения должны «однозначно согласовываться с Минэнерго республики», сказал Акчулаков.

«Казахстанский министр допустил, что компании двух стран могут вести переговоры о транзите нефти через Азербайджан, однако любое возможное соглашение должно согласовываться с Минэнерго. Он также дал понять, что транспортировка указанных в сообщении Reuters объемов не решают проблему диверсификации направлений экспорта казахстанской нефти. И действительно, если через Россию Казахстан экспортирует порядка 70 млн тонн нефти в год, то пять миллионов, которые могут быть перенаправлены через Азербайджан, существенно не решат проблему вывоза углеводородов на мировые рынки. Больше Казахстан в ближайшие годы просто не сможет транспортировать на западный берег Каспия из-за отсутствия инфраструктуры – трубопровода через Каспий и необходимого количества танкеров на этом море», - сказал он.

Шабан считает, что казахстанский министр неслучайно указал на отсутствие планов по заключению межправительственного соглашения о транзите нефти через Азербайджан. «Межправительственное соглашение обязывает Казахстан обеспечивать стабильные объемы для транзита нефти на протяжении определенного длительного периода, а Азербайджан - гарантировать инфраструктуру для транспортировки нефти. Казахстан видимо не хочет брать на себя обязательства на государственном уровне с учетом существующих тарифов. Очевидно, что через КТК (Россию), экспорт казахстанской нефти обходится дешевле. Азербайджану также не резон идти на уступки по тарифам. Азербайджанская сторона может пойти на это если Казахстан будет гарантировать большие объемы прокачки. Получается замкнутый круг. Скорее всего, будут заключаться временные краткосрочные контракты на прокачку нефти между компаниями», - предположил он.

Экономическая выгода Азербайджана, если Казахстан в год будет экспортировать через страну пять миллионов тонн нефти, будет несущественной, сказал он. «Общие доходы от транзита по обоим трубопроводам могут составить порядка 100 млн долларов. Но трубопроводами владеют международные консорциумы, в которых госнефтекомпании Азербайджана принадлежит четверть долевого участия. Еще госбюджет Азербайджана получит доходы от налогов участников консорциума. То есть прямой экономический эффект может составить несколько десятков миллионов долларов, это не делает и одного процента госбюджета страны, доходы которого составляют 16 млрд долларов», - сказал Шабан.

Он считает, что из-за транзита казахстанской нефти «у Баку не произойдет осложнений отношений с Москвой». «Через Азербайджан Казахстан может осуществлять перевалку не более пяти-шести процентов нефти, которую сейчас страна транспортирует через Россию. С другой стороны, Россия сама использует азербайджанскую инфраструктуру для экспорта нефти. «ЛУКойл» многие годы уже использует нефтепровод БТД. Москве ни к чему портить отношения с Баку из-за незначительных объемов казахстанской нефти в условиях, когда из-за Западных санкций Россия сама нуждается в транспортно-логических возможностях Азербайджана в направлениях Север-Юг (Иран и бассейн Персидского залива) и Север-Запад (Турция – бассейн Средиземноморья)», - сказал Шабан.

Альтернативой российскому маршруту для Казахстана может стать экспорт нефти не через Азербайджан, а в Китай и далее в юго-восточную Азию, отметил он. На сегодняшний день Казахстан экспортирует 94 процента своей нефти через Россию посредством Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и трубопровода Атырау-Самара, один процент через Азербайджан и порядка пяти процентов через Китай, сказал аналитик.

По словам Шабана, в последние годы через Азербайджан транспортировалось порядка 500 тысяч тонн казахстанской нефти и ее перевозили компании-трейдеры.

Экономический обозреватель агентства Turan Тогрул Джуварлы также считает, что даже предполагаемое увеличение транзита Казахстанской нефти через Азербайджан до 5 млн тонн в год не сопоставимо с объемами экспорта через Россию.

«В этом смысле Азербайджан, конечно, не конкурент России, и использование Казахстаном нефтепровода БТД и другой инфраструктуры никак не может принести какие-либо осложнения в отношения между Баку и Москвой. С другой стороны, Азербайджан и Россия сами сотрудничают в энергетической сфере. Российская ЛУКойл является одним из крупных акционеров газового проекта «Шахдениз», и после оформления сделки о приобретении части пая малазийской компании Петронас доля российской компании в проекте увеличится до 20 процентов. Российская компания также стала владельцем 25 процентов доли в перспективном проекте Shallow Water Absheron Peninsula (разработка мелководной части Каспия у побережья Апшеронского полуострова)», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Для транспортировки более крупных объемов казахстанской нефти может понадобится строительство трубопровода через Каспий, и здесь Россия, ссылаясь на Конвенцию о правовом статусе моря, которая требует согласования подобных инфраструктурных проектов на предмет экологической безопасности со всеми прибрежными странами, может создать препятствия, считает Джуварлы.

Несмотря на то, что предполагаемый транзит пяти млн тонн нефти не принесет Азербайджану значительных доходов, эта сделка может сулить политические дивиденды, считает он. Речь идет об укреплении реноме Азербайджана как страны, которая не только сама является альтернативным источником энергоснабжения Европы, но и обеспечивает транзит углеводородов по альтернативному маршруту в обход России, пояснил он.

В качестве альтернативных вариантов экспорта Казахстанской нефти можно ожидать увеличения объемов экспорта в КНР, считает Джуварлы.

Аналитик и не исключил определенные небольшие объемы экспорта по своповому обмену через Иран с выходом в бассейн Персидского залива с дальнейшей перевалкой танкерами. В частности, нефть могут транспортировать судами на каспийское побережье Ирана, а на юге Ирана сдавать трейдерам такие же объемы, сказал Джуварлы.

Комментариями SOCAR и Минэнерго Азербайджана относительно планов Казахстана о поставках нефти "Кавказский узел" пока не располагает.

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