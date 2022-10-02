Трое литовских туристов найдены мертвыми в горах Грузии

02 октября 2022, 21:30

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Спасатели доставили в Местию тела альпинистов из Литвы, погибших при восхождении на пик Тетнульд в Сванетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня спасатели установили местонахождение группы литовских альпинистов, которые пропали в районе пика Тетнульд в Сванетии, и пытались добраться до них.

Поисковая группа спасателей нашла в горах пропавших альпинистов, признаков жизни они не подавали, сообщил сегодня со ссылкой на службу управления чрезвычайными ситуациями телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Тела всех троих погибших туристов доставлены в Местию, сообщили спасатели.