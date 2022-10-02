02 октября 2022, 21:30
Трое литовских туристов найдены мертвыми в горах Грузии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Спасатели доставили в Местию тела альпинистов из Литвы, погибших при восхождении на пик Тетнульд в Сванетии.
Как писал "Кавказский узел", сегодня спасатели установили местонахождение группы литовских альпинистов, которые пропали в районе пика Тетнульд в Сванетии, и пытались добраться до них.
Поисковая группа спасателей нашла в горах пропавших альпинистов, признаков жизни они не подавали, сообщил сегодня со ссылкой на службу управления чрезвычайными ситуациями телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".
Тела всех троих погибших туристов доставлены в Местию, сообщили спасатели.
Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"