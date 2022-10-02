02 октября 2022, 19:45

Трое туристов из Литвы пропали в горах Грузии

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Спасатели пытаются добраться до группы литовских альпинистов, которые отправились на пик Тетнульд в Сванетии и перестали выходить на связь.

Поиски трех туристов ведутся в районе пика Тетнульд в Сванетии.

По предварительной информации, все трое - альпинистов Литвы. Связь с ними пропала несколько дней назад. К их поискам привлечены вертолёты, сообщил сегодня в эфире "Рустави 2" заместитель председателя городского совета Заур Чартолани, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он рассказал, что спасатели установили их местонахождение. "К сожалению, признаков жизни они не подают. Подробнее можно будет сказать, когда спасатели доберутся до места", - отметил Чартолани. 

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа группа из шести туристов запросила помощь на пике Тетнульд в горах Сванетии. 13 августа спасатели эвакуировали и передали врачам двух альпинистов, получивших травмы, и тело погибшего, который упал в расщелину. После этого спасатели направились к оставшимся трем туристам. Однако они отказались от помощи спасателей и самостоятельно решили спуститься к населенному пункту, сообщило МВД Грузии.

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Примечание:

"Спасатели эвакуировали из Тушетии более 200 человек", "Гибель девяти человек в Грузии актуализировала вопрос о правилах полетов на парапланах","Экипаж потерпевшего крушение вертолета похоронен в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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