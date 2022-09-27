Полиция в Баку помешала акции феминисток у посольства Ирана

27 сентября 2022, 23:12

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Силовики пресекли акцию группы азербайджанских феминисток, которые пришли к посольству Ирана в Баку в знак солидарности с борьбой иранских женщин против принуждения к ношению хиджабов.

Девушки пришли на акцию в рубашках с надписями «Руки прочь от женщин!» и «Долой «блюстителей нравов!». Полиция помешала активисткам поджечь эммаму (тюрбан) головной убор, который носит духовный лидер и фактический глава иранского государства Сейед Али Хосейни Хаменеи.

Массовые протесты, начавшиеся после смерти 22-летней задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба Махсы Амини, продолжаются в Иране вторую неделю. Вскоре после задержания 13 сентября Амини, студентка курдского происхождения, впала в кому и через три дня умерла в больнице. По словам свидетелей, студентку избивали в автозаке и потом в полицейском участке. За время протестов более 1200 демонстрантов были арестованы, а официальное число погибших в результате беспорядков превысило 40 человек, сообщает сегодня Euronews. Правозащитники считают, что реальное число погибших больше: так, о 76 погибших заявляет неправительственная организация Iran Human Rights, чьи данные приводит Al Arabiya.

Акцию феминисток транслировало в онлайн-режиме Meydan.tv. «В Иране женщины поднялись на борьбу за свою свободу. Протесты начались после того, как так называемая «полиция нравов» применила силу против девушки только за то, что она «неправильно» надела хиджаб. В результате жестокого обращения девушка погибла. В ходе подавление иранским режимом протестов погибли еще несколько женщин. Мы пришли сюда, чтобы сказать "нет" деспотии», - заявила феменист-активистка Нармин Шахмарзаде, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Когда девушки попытались поджечь тюрбан, который носят высокопоставленные религиозные деятели Ирана, однако полицейские вмешались в происходящее и отняли у них инструменты акции.

«Мы считаем, что все деспотии должны быть уничтожены. Это наш месседж иранским властям, мы хотим сказать, что режим мулл не вправе подавлять свободу женщин. В этой стране женщины обязательно обретут свободу», - сказала другая феменист-активистка Гюльнара Мехтиева.

Она добавила, что и в Азербайджане права женщин ущемляются. «Хотя в Азербайджане нет закона об обязательном ношении хиджабов, это не означает, что тут у женщин нет проблем. Здесь также есть вмешательство в вопросы ношения одежды и внешнего вида, есть бытовое насилие над женщинами, которое, как правило, остается безнаказанным. Поэтому мы солидарны с борьбой наших иранских сестер», - сказала Мехтиева.

Ни одна из активисток не была задержана по итогам акции. Получить комментарии в посольстве Ирана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

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