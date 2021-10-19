Полиция применила силу при задержании в Баку активистки Мехтиевой

19 октября 2021, 21:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семья несовершеннолетней азербайджанской активистки уже год не может добиться расследования изнасилования, мать девушки cочла это политическим заказом и местью за активность ее дочери в защите прав женщин. Феминистка Гюльнара Мехтиева была сегодня задержана на акции у администрации президента с требованием привлечь насильника ее соратницы к ответственности.

Полиция сорвала акцию у администрации президента Азербайджана

Активистка Гюльнара Мехтиева провела сегодня одиночную акцию протеста напротив здания администрации президента Азербайджана. Мехтиева стояла с плакатом: "Почему на свободе насильник малолетней?", сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию на странице онлайн-издания "Микроскоп медиа" в соцсети Facebook.

Руководство страны должно вмешаться и обеспечить наказание виновного, иначе отсутствие реакции будет означать выгораживание преступника, указала Мехтиева. "Прокуратура заявляет, что ожидает указания сверху. Поскольку самыми высшими должностями в Азербайджане являются президент и первый вице-президент, я пришла сюда. И если насильник не будет арестован, то это будет означать, что высшее руководство выгораживает преступника. Пока этот человек на свободе, мы все в опасности, потому что он будет совершать новые преступления", - заявила Мехтиева.

Сотрудник полиции отобрал у нее плакат. Спешно прибывший наряд полиции задержал девушку и увез в неизвестном направлении.

Через некоторое время Мехтиева была отпущена. Она сообщила, что ее отвезли в 9-е отделение Сабаильского районного управления полиции в Баку. По ее словам, при задержании и в полицейском автомобиле против нее была применена сила. В отделении физического давления не оказывалось, сказала активистка.

"Я считаю, что насильника специально не наказывают. Это политический заказ. Девушке мстят за то, что она с юного возраста активно выступает в защиту прав женщин", - сказала Мехтиева.

Политическим заказом сочла отсутствие расследования мать пострадавшей

Мать девушки рассказала, что преступление против ее дочери было совершенно в августе 2020 года. По ее словам, родственник подсыпал девушке наркотики и изнасиловал ее. "Когда дочь пришла в себя, он сначала отрицал произошедшее, но потом признался. Он много часов удерживал ее взаперти, отнял телефон, чтобы она "никакому ничего рассказывала". Потом родственники уговаривали нас "не поднимать шум", "не позорить их", не писать жалобу, предлагали заключить брак. Но мы требовали наказания виновного и обратились в полицию", - рассказала мать девушки корреспонденту "Кавказского узла". Однако родные обвинили мать и дочь в том, что они все выдумали, добавила женщина.

По словам матери пострадавшей, сразу же после происшествия девушка прошла экспертизу. "Экспертиза выявила, что на одежде, колготках, нижнем белье моей дочери были обнаружены биоматериалы (родственника). Но его не арестовали и допрашивали только в качестве свидетеля. Следователи вызвали другого эксперта, который исключил факт изнасилования, и на основании его слов закрыли дело. Никакого объективного следствия не было. Мою дочь только вызывали и по несколько раз заставляли рассказывать о случившемся, еще более травмируя ее. Прокуратура дважды прекращала производство "из-за отсутствия достаточных улик", - пояснила женщина.

Уголовное дело в связи с изнасилованием несовершеннолетней взято под личный контроль генерального прокурора. "Продолжение расследования поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

По словам матери подростка, сегодня вместе с адвокатом Зибейдой Садыговой они побывали в следственном управлении генеральной прокуратуры. "Нас в этом управлении никто не принял. Адвокат хотела обсудить детали дела. Два дня уже генпрокуратура заявляет СМИ, что дело под контролем генпрокурора, однако пока мы не видим каких-либо действий. Преступник так и не арестован", - сказала она.

Мать юной активистки все более убеждается в "наличии политического заказа". "В ходе следствия моей дочери говорили, ты "феминистка, ты защищаешь ЛГБТ, идешь против государства". И сейчас, даже после того, как такая важная государственная структура, как прокуратура, оказалась в таком нелепом положении из-за одного преступника, его не наказывают", - указала она.

Юристы обратили внимание на отсутствие объективного расследования

На необъективность следствия обратила внимание адвокат девушки Зибейда Садыгова. "После того, как Ясамальская районная прокуратура во второй раз отказала в возбуждении в уголовного дела, мы обратились в районный суд, которые оставил в силе это решение. Однако Бакинский апелляционный суд 8 октября удовлетворил нашу жалобу и отменил решения и Ясамальской прокуратуры, и суда первой инстанции. Апелляционный суд вернул дело на новое расследование в Ясамальскую прокуратуру. Но 18 октября Генпрокуратура передала дело на расследование в Следственное управление этого органа, то есть более высокую инстанцию, чем районная прокуратура. Сегодня, к сожалению, нас там не приняли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В деле достаточно признаков для возбуждения уголовного дела, заявил эксперт в области права, член Коллегии адвокатов Фариз Намазлы исходя из информации, которую он получил из СМИ.

"В такого рода делах, сразу после подачи жалобы должно начаться расследование уголовного дела. Если факт (изнасилования) подтверждается, устанавливается лицо, привлекаемое в качестве обвиняемого. Ему выдвигают обвинение. После этого получают заключения экспертизы, свидетельские показания, проводится осмотр места происшествия, проводятся проверки и правовая оценка других доказательств и следствие приходит к окончательному выводу", - сказал Намазлы.

На его взгляд, следствие должно было назначить всестороннюю экспертизу , чтобы установить, была ли половая связь, была ли нарушена девственность. В случаях с изнасилованием необходимо проводить обследование, чтобы установить, есть ли на теле следы насилия, указал Намазлы. Однако, если молодой человек воспользовался беспомощным состоянием девушки, их могло и не быть, подчеркнул адвокат.

В этом случае следствие должно было исследовать одежду парня, проверить наличие наркотиков или алкоголя в его крови, словом, провести качественную работу, сказал адвокат.

Предполагаемый насильник и его родные оказались не доступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа отслеживаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" имеется справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".