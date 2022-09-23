Следком отреагировал на отравление девяти школьников в Батайске

23 сентября 2022, 15:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело после отравления девяти школьников в Батайске. Шестеро детей попали в больницу.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа стало известно, что управление образования Батайска подало в суд на родителей, чьи дети заразились в августе 2021 года в детском саду сальмонеллезом. Поводом для иска о защите деловой репутации стало коллективное обращение батайцев, в котором родители потребовали сменить поставщика продуктов для детских учреждений, а также предположили, что между администрацией дошкольного учреждения и поставщиком существует сговор. Руководитель управления заявила, что с момента отравления воспитанников детского сада в образовательных учреждениях города было проведено более 200 проверок и служебных расследований разными надзорными органами под контролем областной прокуратуры. По ее словам, замечаний к продуктам питания, качеству их хранения и приготовления не было.

13 августа 2021 года стало известно, что у 22 детей в детсаду Батайска был диагностирован сальмонеллез, шестерых из них госпитализировали. Детский сад закрыли на санобработку. В апреле 2022 года дело в отношении повара детского сада дошло до суда - она обвинена в том, что не соблюдала санитарные нормы при хранении продуктов и приготовлении пищи.

Следственный отдел Батайска возбудил уголовное дело по факту отравления детей в одной из школ города, сообщило сегодня управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. По версии следствия, после школьного обеда 21 сентября девять детей почувствовали себя плохо, у них "появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты". Шесть пострадавших были госпитализированы, трое лечатся дома. "Состояние школьников оценивается как удовлетворительное", - заверило ведомство.

Отравившиеся школьники учились во вторую смену, в тот день ученикам подавали котлеты и сосиски в тесте, пишет Telegram-канал Don Mash. "С проверкой в школу уже приходила и прокуратура, и санэпидемстанция... Директор СОШ № 12 отменила занятия", - говорится в публикации.

Отметим, Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал 3 сентября отчет по качеству питьевой воды в регионе - она проверялась по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. По санитарно-химическому критерию вода не соответствовала нормам в Донецке, Новошахтинске и Шахтах, а также в 17 районах. По жесткости - почти во всех районах области, а также в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Миллерово, Новошахтинске, Азове.

В 2021 году Ростовводоканал отчитался, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.

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