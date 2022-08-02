Батайские чиновники подали в суд на родителей отравившихся детсадовцев

02 августа 2022, 05:50

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Управление образования Батайска подало в суд на родителей, чьи дети заразились в августе 2021 года в детском саду сальмонеллезом. Поводом стало обращение батайцев, в котором они потребовали поменять поставщика продуктов для образовательных учреждений и проверить качество оказания услуг.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 августа 2021 года стало известно, что у 22 детей в детсаду Батайска был диагностирован сальмонеллез, шестерых из них госпитализировали. Детский сад закрыли на санобработку. В апреле 2022 года дело в отношении повара детского сада дошло до суда - она обвинена в том, что не соблюдала санитарные нормы при хранении продуктов и приготовлении пищи.

Управление образования города Батайска подало в суд на родителей тех воспитанников детского сада, которые в августе 2021 года заразились сальмонеллезом. Поводом для иска о защите деловой репутации стало коллективное обращение, в котором родители потребовали сменить поставщика продуктов в детский сад, а также предположили наличие сговора между администрацией дошкольного учреждения и поставщиком, пишет 1 августа donnews.ru.

В своем обращении родители выразили удивление в связи с тем, что яйца в школы и детсады Батайска поставляются с птицефабрики, которая находится в 500 километрах. "Просим пояснить, как экономически может быть дешевле поставка за 500 километров, если в Ростовской области более 12 птицефабрик?" - интересуются подписанты

Кроме того, родители спрашивают, почему уже много лет конкурс на поставку продуктов в батайские образовательные учреждения выигрывает одна и та же компания, которой, как они отметили, руководит депутат гордумы.

В ответ на обращение Управление образования Батайска подало в суд на 13 его подписантов. Начальник ведомства Людмила Берлим заявила изданию, что инициатором обращения выступила одна из мам, которая единственная подала иск за отравление ребенка в детском саду. "После того как поступила эта жалоба, я пригласила подписавших письмо родителей к себе. Пришли только две родительницы, а эта женщина отказалась. Я показала мамам папки с документами. А они сказали, что ничего против нашей работы не имеют, что просто подписались под письмом как соболезнующие", - рассказала Берлим.

По ее словам, судебный иск - единственный выход для чиновников, так как наладить диалог с инициатором обращения не удалось. "Нам не дают работать. Посмотрите, сколько у нас проверок! Сколько ещё она будет продолжать жаловаться? Она не собирается останавливаться. Мы просто попросили суд разобраться в сложившейся ситуации. Мы не требуем моральной компенсации", - заявила Берлим.

Ранее руководитель ведомства сообщила, что с момента отравления воспитанников детского сада в образовательных учреждения города было проведено более 200 проверок и служебных расследований разными надзорными органами под контролем областной прокуратуры. По словам Берлим, замечаний к продуктам питания, качеству их хранения и приготовления не было, пишет "Батайское время".

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