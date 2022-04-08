Дело об отравлении в детском саду Батайска дошло до суда

08 апреля 2022, 06:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовое отравление детей в детском саду в Батайске произошло после того, как повар не соблюдала санитарию при хранении продуктов и приготовлении пищи. Дело против нее направлено в суд, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 августа 2021 года стало известно, что у 22 детей в детсаду Батайска был диагностирован сальмонеллез, шесть из них были госпитализированы. Детский сад был закрыт на санобработку.

По версии следствия, в августе 2021 года повар детсада в Батайске при заготовке продуктов не соблюдала дезинфекцию, а также нарушала технологию приготовления пищи из-за чего у 148 воспитанников детского сада после употребления в пищу картофельного супа с рисом резко ухудшилось здоровье и появились симптомы отравления.

Специалисты установили, что отравление было вызвано сальмонеллой и не было опасным для жизни детей. По делу обвинена повар детсада, ей вменяется статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщило вечером 7 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Ростовской области.

"Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Продолжается расследование уголовного дела в отношении сотрудника одной из птицефабрик по факту нарушения им санитарно-эпидемиологических норм при поставке продукции зараженной бактерией рода сальмонелла в детское учреждение", – добавило ведомство.

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