Воспитанники детсада в Батайске госпитализированы с сальмонеллезом

13 августа 2021, 10:34

У 22 детей в дошкольном учреждении Батайска диагностирован сальмонеллез, шесть из них госпитализированы. Детский сад закрыт на санобработку, сообщили власти Ростовской области.

"Администрация детского сада отметила уменьшение посещаемости с 11 августа. По результатам обзвона родителей выяснилось, что 15 детей (из четырех групп) не пришли в связи с плохим самочувствием (рвота, диарея, повышенная температура). В течение дня были вызваны родители и отстранены от детского сада еще шесть детей с аналогичными симптомами", - проинформировали в правительстве региона.

Пятеро детей находятся в центральной городской больнице Батайска и один - в ЦГБ Ростова-на-Дону. Их состояние названо удовлетворительным. Всего к вечеру 12 августа был выявлен 51 контактный ребенок, а диагноз сальмонеллез поставлен 22 детям, пишет сегодня со ссылкой на управление информполитики правительства региона "Интерфакс".

Специалисты Роспотребнадзора взяли мазки на анализ у 29 детей и десяти сотрудников. Также взяты для лабораторного исследования соскобы с посуды в пищеблоке и в группах, которые посещали заболевшие дети. Всего детсад посещают 455 детей. Дошкольное учреждение закрыто за санобработку, отметили в правительстве.

"Кавказский узел" ранее писал о массовом отравлении детей на тренировочных сборах в центре загородного отдыха в Волгодонске. 9 августа у 31 ребенка в возрасте 10-14 лет после приема пищи появились симптомы отравления. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг и взяли на анализ пробы пищевой продукции. В больницу, по данным управления здравоохранения, были помещены шесть детей. По состоянию 12 августа, все они были выписаны из больницы.