12 августа 2021, 13:39

Дети выписаны из больницы после отравления в Волгодонске

Все дети, госпитализированные с отравлением в Волгодонске с тренировочных сборов, выписаны и отправились домой, сообщил начальник городского управления здравоохранения.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа у 31 ребенка в возрасте 10-14 лет, собравшихся на тренировочные сборы в центре загородного отдыха в Волгодонске, после приема пищи появились симптомы отравления. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг и взяли на анализ пробы пищевой продукции. В больницу, по разным данным, были помещены от четырех до пяти детей. Пищеблок базы отдыха, где находились дети, после массового отравления был закрыт.

После оказания медицинской помощи все дети, отравившиеся на тренировочных сборах в Волгодонске, выписаны из больницы, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава "Интерфакс".

В управлении здравоохранения ранее уточняли, что всего были госпитализированы шесть детей. Источник в правоохранительных органах региона сообщал, что дети приехали на сборы из Ростовской области и Краснодарского края. "Все дети выписаны, их забрали домой родители", - цитирует начальника управления здравоохранения Волгодонска Виталия Иванова ТАСС.

Примечание:

"Следком заинтересовался массовым отравлением в Астрахани", "25 человек пострадали от отравления в Шахтах", "Массовое отравление произошло в волгоградском детсаду".

Автор: "Кавказский узел"

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