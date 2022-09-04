Ростовский Роспотребнадзор признал плохое качество питьевой воды в области

04 сентября 2022, 04:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В большей части городов и районов Ростовской области питьевая вода по соответствует санитарно-химическим, микробиологическим или паразитологическим показателям, а в некоторых - сразу не нескольким, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор Ростовской области опубликовал 3 сентября отчет по качеству питьевой воды в регионе - она проверялась по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Ведомство выявило ряд нарушений упомянутых показателей. Так, по санитарно-химическому критерию вода не соответствовала нормам в Донецке, Новошахтинске и Шахтах, а также в 17 районах. По жесткости вода не соответствовала нормам почти во всех районах области, а также в Ростове-на-Дону, Аксае, Батайске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Миллерово, Новошахтинске, Азове, сообщает 1rnd.ru.

По микробиологическим показателям вода не соответствует нормам в 14 районах.

По всем трем показателям неблагополучная ситуация с водой в Кагальницком, Морозовском, Багаевском и Неклиновском районах. В Новочеркасске, Азовском, Родионо-Несветайском, Сальском и Советском районах - одновременно по микробиологическим и санитарно-химическим показателями, в Зерноградском, Каменском, Куйбышевском, Миллеровском и Чертковском районах - по гигиеническим и санитарно-химическим показателям, пишет "161.ru".

При этом в отчете отмечается, что почти все водопроводы в Ростовской области оборудованы очистными сооружениями за исключением трех водопроводов в Багаевском районе, где вода в краны потребителей поступает непосредственно из Дона.

Специалисты Роспотребнадзора предположили, что ухудшение качества питьевой воды может быть связано с маловодьем в Цимлянском водохранилище.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что с 2017 года на качество воды жалуются жители Новошахтинска и Красного Сулина. После обращения депутатов в прокуратуру в Красном Сулине были снижены тарифы на воду на 25% из-за низкого ее качества.

В 2021 году Ростовводоканал отчитался, что качество воды в Ростове-на-Дону стало худшим за 20 лет наблюдений. Организация связала ухудшение качества воды с загрязнением Дона.

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