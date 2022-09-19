Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни населения

19 сентября 2022, 01:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первые места рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни заняли Дагестан и Чечня. В первой пятерке также Кабардино-Балкария и Адыгея.

РИА Новости опубликовало сегодня, 19 сентября данные рейтинга регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. За основу взяты восемь показателей - потребление алкоголя и табачных изделий, распространение наркотических веществ, занятие спортом и условия труда. Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в соответствующем регионе. В итоге получился рейтинговый балл в интервале значений от 1 до 100.

Рейтинг позволяет сделать выводы, что постпандемийный период привел к тому, что жители Росси стали более активно вести здоровый образ жизни: в 77 регионах рейтинговый балл вырос, в семи, впрочем, снизился, а в Крыму остался прежним. Самый значительный прирост - в Карачаево-Черкесии (плюс 11,8 балла). Среди регионов Юга России весомый прирост также в Калмыкии - на 8,7 балла.

Абсолютными лидерами рейтинга с большим отрывом стали Дагестан (98,4 балла) и Чечня (94,6 балла). С некоторым отрывом на третьем и четвертом местах Кабардино-Балкария (86,2 балла) и Адыгея (84,4 балла).

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