Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей

15 сентября 2022, 10:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Чечне наименьшая среди регионов России средняя зарплата школьных учителей, в других регионах СКФО и ЮФО она также ниже среднероссийской, следует из данных Росстата за январь-июнь 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", по данным за июнь 2021 года - май 2022 года Чечня заняла предпоследнее место в России по числу жителей с зарплатой выше среднего уровня. В республике таких граждан всего 10,1%. Средняя зарплата по стране составляла 52 тысячи рублей, сообщило 21 августа РИА Новости.

В Чечне зафиксированы самые низкие в стране зарплаты педагогов общего образования за первые шесть месяцев 2022 года, там средняя зарплата школьного учителя составляет 26 712 рублей в месяц, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. При этом средняя зарплата учителей в стране составила в январе-июне 57 067 рублей в месяц.

В других регионах Северного Кавказа средняя зарплата учителей также ниже среднероссийской: в Дагестане - 35 684 рубля, в Ингушетии - 30 015 рублей, в Кабардино-Балкарии - 33 739 рублей, в Карачаево-Черкесии - 30 091 рубль, в Северной Осетии - 34 129 рублей, в Ставропольском крае - 36 743 рубля.

При этом республики Северного Кавказа также вошли в десятку регионов с наименьшей зарплатой учителей, Ставропольский край по этому показателю находится на 11-м месте снизу.

В ЮФО больше всего учителя зарабатывают в Ростовской области, там средняя зарплата 44 475 рублей в месяц, область занимает 51-е место в рейтинге регионов. В Адыгее средняя зарплата учителей 38 015 рублей, в Калмыкии - 38 928 рублей, в Краснодарском крае - 42 055 рублей, в Астраханской области - 41 252 рублей, в Волгоградской области - 38 570 рублей.

Самая высокая средняя зарплата учителей - в Ямало-Ненецком автономном округе (137 878 рублей), Москве (125 886 рублей) и Магаданской области (125 473 рубля), следует из данных Росстата.

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