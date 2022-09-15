15 сентября 2022, 10:49

Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Чечне наименьшая среди регионов России средняя зарплата школьных учителей, в других регионах СКФО и ЮФО она также ниже среднероссийской, следует из данных Росстата за январь-июнь 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", по данным за июнь 2021 года - май 2022 года Чечня заняла предпоследнее место в России по числу жителей с зарплатой выше среднего уровня. В республике таких граждан всего 10,1%. Средняя зарплата по стране составляла 52 тысячи рублей, сообщило 21 августа РИА Новости.

В Чечне зафиксированы самые низкие в стране зарплаты педагогов общего образования за первые шесть месяцев 2022 года, там средняя зарплата школьного учителя составляет 26 712 рублей в месяц, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. При этом средняя зарплата учителей в стране составила в январе-июне 57 067 рублей в месяц.

В других регионах Северного Кавказа средняя зарплата учителей также ниже среднероссийской: в Дагестане - 35 684 рубля, в Ингушетии - 30 015 рублей, в Кабардино-Балкарии - 33 739 рублей, в Карачаево-Черкесии - 30 091 рубль, в Северной Осетии - 34 129 рублей, в Ставропольском крае - 36 743 рубля.

При этом республики Северного Кавказа также вошли в десятку регионов с наименьшей зарплатой учителей, Ставропольский край по этому показателю находится на 11-м месте снизу.

В ЮФО больше всего учителя зарабатывают в Ростовской области, там средняя зарплата 44 475 рублей в месяц, область занимает 51-е место в рейтинге регионов. В Адыгее средняя зарплата учителей 38 015 рублей, в Калмыкии - 38 928 рублей, в Краснодарском крае - 42 055 рублей, в Астраханской области - 41 252 рублей, в Волгоградской области - 38 570 рублей.

Самая высокая средняя зарплата учителей - в Ямало-Ненецком автономном округе (137 878 рублей), Москве (125 886 рублей) и Магаданской области (125 473 рубля), следует из данных Росстата.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Республики Северного Кавказа оказались в хвосте рейтинга рынка труда", "Республики Северного Кавказа вошли вошли в число регионов с наименьшим потреблением антидепрессантов", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 сентября 2022, 09:55

15 сентября 2022, 09:02

15 сентября 2022, 08:05

15 сентября 2022, 07:06

  • Жители Малгобека связали пожары на свалке с беспечностью горожан

    Пожары на свалке отходов в Малгобеке происходят в том числе после того, как горожане поджигают привезенный туда мусор, рассказали местные жители. На свалке возникают и самовозгорания, добавил руководитель компании-оператора полигона. Закончить рекультивацию свалки планируется к началу ноября, сообщили в Минприроды.

15 сентября 2022, 06:07

  • Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном

    Ереван и Баку договорились о прекращении огня на границе с вечера 14 сентября, заявил Совет безопасности Армении. Обстрелы на всех направлениях почти прекратились, подтвердило Минобороны Армении.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи