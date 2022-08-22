Регионы юга России оказались в хвосте рейтинга по зарплате жителей

22 августа 2022, 00:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предпоследнее место рейтинга регионов России по числу жителей с зарплатой выше среднего уровня заняла Чечня, где доля таких граждан - 10,1%. Немного лучше ситуация в Калмыкии и Ингушетии, где соответствующую зарплату получают 11,5% и 12% соответственно.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2021 год худшим регионом юга России по уровню зарплат оказалась Калмыкия. 41 тысячу рублей в месяц - столько получали госслужащие в республике, да и в целом сфера госслужбы стала самой высокооплачиваемой в восьми регионах ЮФО и СКФО. В рейтинге крупных городов России по уровню зарплат также худшей оказалась Элиста.

Рейтинг регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего за период с июня 2021 года по май 2022 года. В целом средняя зарплата по стране составила 52 тысячи рублей - это на 12,2% больше, чем за аналогичный предыдущий период, пишет РИА "Новости".

В целом в стране доля тех, кто получает зарплату выше среднего, составила 31%. В 14 регионах доля таких работников, однако, не превышает 15%. За основу рейтинга взяты данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы.

Среди регионов юга России наилучшая ситуация в Астраханской области (38-е место и 24,3%), Волгоградская область на 52-м месте (19,4%), Адыгея на 57-м месте (16,7%), Краснодарский край на 64-м месте (16,1%), Ростовская область на 65-м месте (15,9%), Северная Осетия на 67-м месте (15,4%), Ставропольский край на 77-м месте (13,8%), Дагестан на 78-м (12,9%), Карачаево-Черкесия на 79-м (12,5%), Кабардино-Балкария на 80-м (12,4%).

В хвосте рейтинга - Ингушетия, где только 12% работающего населения имеют зарплаты выше среднего. Еще хуже ситуация в Калмыкии, где доля таких граждан - 11,5%. Чечня - на предпоследнем месте. Здесь лишь 10,1% работающего населения имеют зарплаты выше среднего.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 71,9% населения получают зарплату выше среднего.

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