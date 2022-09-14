"Единая Россия" получила 51 мандат в парламенте Северной Осетии

14 сентября 2022, 06:59

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По итогам выборов в парламент Северной Осетии "Единая Россия" получила 51 мандат, "Справедливая Россия" и КПРФ получили соответственно 10 и девять мандатов, объявил ЦИК республики.

Как писал "Кавказский узел", по итогам обработки 98% протоколов ЦИК России сообщил 12 сентября, что пятипроцентный барьер на выборах в парламент Северной Осетии преодолели "Единая Россия" с 67,22% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"(14,6%) и КПРФ (12,64%).

С 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов Заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Северной Осетии, наряду с выборами депутатов парламента, проходили также выборы депутатов в Кировском и Моздокском районах, а также глав 62 поселений и депутатов 86 собраний в поселениях.

Согласно решению ЦИК Северной Осетии, "Единая Россия" будет представлена в парламенте седьмого созыва 51 депутатом из 70, "Справедливая Россия - За правду" получит 10 мандатов, КПРФ – девять, следует из публикации, размещенной поздно вечером 13 сентября в Telegram-канале комиссии.

"Напоминаем, к распределению депутатских мандатов допускаются политические партии, набравшие более 5% голосов избирателей", - отмечается в сообщении.

КПРФ в новом созыве расширила свое представительство до девяти депутатов, указало издание "Основа". Первая сессия парламента пройдет на следующей неделе, на пост спикера претендует экс-премьер Северной Осетии Таймураз Тускаев, пишет издание.

После обработки 100% протоколов в Северной Осетии "Единая Россия" получила 67,8% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 14,27%, КПРФ - 12,35%, менее 3% голосов получили партия "Родина" и ЛДПР, сообщил 12 сентября "Интерфакс-Юг" со ссылкой на данные ЦИК России.

Напомним, к выборам в парламент Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде, но Верховный суд республики, а затем Верховный суд России отказались удовлетворить жалобу. "Коммунисты России" также обжаловали недопуск на выборы.

"Коммунисты России" и "Партия дела" не допущены к участию в выборах в Северной Осетии под надуманными предлогами, заявили представители реготделений, посчитав это дискриминацией непарламентских партий. Недопуск "Партии дела" к выборам обоснован произвольной трактовкой нормы закона о местах сбора подписей, указала юрист Марина Агальцова.

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