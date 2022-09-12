"Единая Россия" набрала 67,22% на выборах в парламент Северной Осетии

12 сентября 2022, 08:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятипроцентный барьер на выборах в парламент Северной Осетии преодолели "Единая Россия" с 67,22% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"(14,6%) и КПРФ (12,64%), озвучил ЦИК России итоги обработки 98% протоколов.

Как писал "Кавказский узел", после обработки 70,62% протоколов в Северной Осетии ЦИК России сообщил, что "Единая Россия" набрала 155 033 голоса (69,95%) на выборах депутатов парламента республики. На втором месте находилась "Справедливая Россия - За правду" (35 015 голосов, 15,8%), на третьем - КПРФ (19 125 голосов, 8,63%).

С 9 по 11 сентября в регионах СКФО и ЮФО проходили местные выборы, а также выборы главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. В Северной Осетии, наряду с выборами депутатов парламента, проходили также выборы депутатов в Кировском и Моздокском районах, а также глав 62 поселений и депутатов 86 собраний в поселениях.

По итогам обработки 98% протоколов, по данным ЦИК России, партия "Единая Россия" набрала на выборах в парламент Северной Осетии 67,22% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 14,6% голосов, КПРФ - 12,64%, "Родина" - 2,29%, ЛДПР - 1,59%, сообщает ТАСС.

Таким образом, по предварительным данным, 5-процентный барьер преодолели "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ, информирует в своем Telegram-канале ГТРК "Алания".

Напомним, в списки кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва включены 385 кандидатов от партий "Родина", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" (в таком порядке избирком решил перечислить партии в бюллетенях).

При этом к выборам в Северной Осетии не были допущены три партии: "Коммунисты России", "Новые люди" и "Партия дела". "Партия дела" обжаловала решение избиркома в Верховном суде республики, а затем в Третьем апелляционном суде в Сочи, но жалоба не была удовлетворена. Партия "Новые люди" также оспорила отказ в регистрации кандидатов в суде, но Верховный суд республики, а затем Верховный суд России отказались удовлетворить жалобу. "Коммунисты России" также обжаловали недопуск на выборы.

"Коммунисты России" и "Партия дела" не допущены к участию в выборах в Северной Осетии под надуманными предлогами, заявили представители реготделений, посчитав это дискриминацией непарламентских партий. Недопуск "Партии дела" к выборам обоснован произвольной трактовкой нормы закона о местах сбора подписей, указала юрист Марина Агальцова.

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