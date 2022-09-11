Кандидат в Благодарном счел агитацией концерт около избирательного участка

11 сентября 2022, 16:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Ставропольском крае около школы, где проходит голосование на выборах депутатов Благодарненского округа, одна из партий организовала концертную площадку со своим логотипом, сообщил сегодня кандидат, посчитавший концерт агитацией.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября силовики в Лермонтове задержали активиста Андрея Фокина, когда он пришел в полицию подать заявление о нарушении на выборах. После этого Фокин, выступающий доверенным лицом кандидата в горсовет от КПРФ, был доставлен в суд, который приговорил его к семи суткам ареста.

На Ставрополье с 9 по 11 сентября проходят выборы депутатов в девяти городских округах (Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском), а также выборы депутатов совета Лермонтова и гордумы Ессентуков.

Жалобу на незаконную агитацию в Благодарном подал один из кандидатов, следует из информации, опубликованной сегодня на "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

"Вблизи избирательных участков № 223, 225 (Ставропольский край, Благодарненский район, город Благодарный) происходила незаконная агитация партии […] с использованием транспортного средства. Была написана жалоба в ТИК Благодарненского района, вызвана полиция, опрошен председатель УИК и я как кандидат. Полицейские приступили к изъятию транспортного средства (средства агитации)", - говорится в сообщении.

Кандидат отметил, что аппаратура в автомобиле была подключена к источнику питания в здании УИК, отмечается в публикации.

Заявление кандидата проиллюстрировано видеороликом, на кадрах которого видна импровизированная сцена со звуковой аппаратурой, установленная на грузовом автомобиле. Сцена украшена логотипом одной из партий и лозунгом "Наш дом – Ставрополье!", на сцене поет женщина.

Мужчина, снимающий видео, показывает в кадре, что к звуковой аппаратуре тянется провод из входа в здание школы с табличкой участковых избирательных комиссий участков № 225 и 223. "На избирательных участках логотип [одной из партий] во время выборов. Избирательные участки 225, 223. Образовательная школа № 1, город Благодарный. Проводит концерт [одна из партий]", - говорит за кадром мужчина, снимающий видео.

Избирком Ставропольского края, по состоянию на 16.31 мск, не прокомментировал в своем Telegram-канале информацию об агитации. Последняя публикация там размещена сегодня в 12.49 мск и посвящена помощи избиркома в осуществлении избирательных прав инвалидов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.