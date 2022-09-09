Обжалован приговор за осквернение мемориала в Невинномысске

09 сентября 2022, 17:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокаты направили апелляцию на приговор двум молодым людям, осужденным на сроки в колонии-поселении за осквернение мемориала в Невинномысске. Защита оспорила квалификацию дела по статье о реабилитации нацизма, так как у осужденных не было ни умысла, ни стремления к публичности, указала адвокат Зинаида Погосова.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта главное управление МВД по Ставропольскому краю сообщило о задержании троих жителей Кочубеевского района после того, как они справили нужду в Вечный огонь у обелиска "Вечная слава" в Невинномысске. Возбуждено уголовное дело о вандализме, заявили в полиции. Суд поместил под стражу на два месяца двоих ставропольчан, подозреваемых в осквернении мемориала "Вечный огонь" в Невинномысске. 31 марта суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего, подозреваемого в осквернении мемориала, сообщила 31 марта краевая прокуратура. 23 июня ставропольский краевой суд вынес обвинительный приговор 17-летнему жителю края по уголовному делу об осквернении мемориала "Вечный огонь" Невинномысске. приговорив его к году воспитательной колонии, дело в отношении двух совершеннолетних участников инцидента рассматривалось в отдельном производстве.

Двух молодых людей суд признал виновными в осквернение символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы, второй - к двум годам и шести месяцам, сообщила 31 прокуратура Ставропольского края на своем сайте.

Защита не согласна с решением суда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат одного из подростков Андрея Ененко, получившего 2,5 года лишения свободы, Зинаида Погосова. Сегодня она подала жалобу на приговор суда первой инстанции в Ставропольский краевой суд.

"Защита категорически была не согласна с квалификацией деяния. Первоначально мой доверитель и другие участники обвинялись в совершении хулиганских действий, а именно осквернении памятника, то есть в вандализме(часть 2 статьи 214 УК РФ, предусматривает до трех дет лишения свободы). В дальнейшем (...) деяние было квалифицировано как более тяжкое преступление, реабилитация нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы)", - рассказала Погосова.

Она подчеркнула, что согласно Уголовному кодексу, реабилитацией нацизма считается отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, одобрение преступлений, которые они совершали и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. "Все указанные действия должны быть совершены публично. Само преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Статья входит в главу 34 УК РФ "Преступления против мира и безопасности человечества", - рассказала Погосова.

Суд признал Ененко и Арсена Лекарева, получившего два года тюрьмы, виновными в публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, отметила адвокат.

По ее словам, при вынесении решения суд не учел доводы защиты, которые "касались полного отсутствия умысла на реабилитацию нацизма".. В частности, были представлены доказательства, "что подсудимые не имеют даже среднего образования, поскольку они являются лицами цыганской национальности, семья ведет кочевой образ жизни". Ененко получил образование только в начальной школе, отметила Погосова. "В суде родители подсудимого Ененко подтвердили это и также рассказали, что не вели по этой теме никаких бесед воспитательного характера дома и не касались вопросов нацизма, его реабилитации", - рассказала адвокат.

Памятник, согласно паспорту объекта культурного наследия, утверждённому Правительством Российской Федерации, называется "Обелиск "Вечная слава" в ознаменование 50-летия Советской власти", то есть "не имеет никакого отношения символу воинской славы России, памяти защитников Отечества, борьбе с нацизмом", подчеркнула Погосова. "Публичность" предполагает заведомое распространение, обращенное к большому числу лиц: толпе, собранию, населению региона или страны, однако видеозапись, которая была распространена в сети интернет, произведена с камер наблюдения системы "Безопасный город", она не была осуществлена самими подсудимыми, сообщила адвокат. "Следствием так и не было установлено, каким образом видео, хранящееся на сервере, доступ к которому запрещен, попала в сеть интернет, после чего и стала публичной. Все эти доводы судом при вынесении приговора были проигнорированы. Эти же вопросы защита намерена поставить и перед судом апелляционной инстанции", - сказала Погосова.

Статья, по которой были осуждены Ененко и Лекарев, была введена в апреле 2021 года, напомнила адвокат. "Практика по ней только формируется. Ранее подобные действия квалифицировались по части 2 статьи 214 УК РФ, санкция которой предусматривает назначение максимального наказания в виде лишения свободы на срок до трёх лет", - сказала Погосова.В процессе с защитником Арсена Лекарева Юрием Чупейдой была единая позиция, заверила Погосова.

Защитник Арсена Лекарева Юрий Чупейда сообщил, что намерен подать апелляцию 10 сентября. "Дело резонансное, в том числе потому, что накладывается на специальную военную операцию на Украине. Защита считает, что суду необходимо, что учесть ребята не получили должного образования, живут обособленно. Это не современная молодежь", - сказал Чупейда корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской считает, что несмотря на неоднозначность инцидента и позицию защиты, за подобные действия "стоит наказывать", потому что "произведенные в данном случае действия сложно назвать случайностью, даже безотносительно к теме, которой посвящен постамент".

"С культурными объектами так поступать в обществе не принято, и это основы общественно приемлемого поведения. Если говорить об исторической памяти, такие периоды истории, как Великая Отечественная война, объединяют всех граждан, независимо от национальности, культуры, политических взглядов. (...) Я не увидел в действиях фигурантов проявления отношения к памятнику как таковому, к символизму, который он несёт. Потому что не было сделано заявлений или надписей, связанных с неуважением к Великой Отечественной войне. По сути, эти молодые люди, показали свой общий уровень культуры и навыков поведения в цивилизованном современном обществе", - прокомментировал Ледовской.

В связи с этим в подобных случаях, а "подобные случаи происходят с завидной регулярностью", Ледовской считает верным в качестве наказания использовать не колонии общей направленности, а учреждения, способные учить людей навыкам поведения в современном обществе. "Это могут быть курсы нарабатывания навыков общения, поведения в общественных пространствах, обязательные работы по уходу за памятниками истории и культуры, просмотр культурно значимых кинолент и пр. Чтобы через год-полтора, когда эти люди снова выйдут на свободу, они уже имели навыки жизни в обществе, а (...) не настраивались против общества, которое от них отказалось и не помогло никак исправить ситуацию", - сказал Ледовской.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина считает, что приговор молодым людям слишком строгий, следует обойтись более гуманными методами воздействия.

"Цель наказания – это исправление, а не месть и жестокое обращение. Исправлению должны служить методы, отличные от насилия.В данном случае должны быть именно воспитательные, а не насильственные, меры воздействия. То, что сотворили молодые люди в Ставропольском крае, – это не насильственные действия, а пренебрежение", - указала она. По ее мнению , если за подобные действия сажать за решетку "с осужденными, которые действительно свершили преступления, связанные с насилием", это не поможет исправлению. "Надо, чтобы люди поняли, что их пренебрежение позорно и недопустимо", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница предположила, что молодые люди не знают, что такое патриотизм. "То, что совершили молодые люди, - безусловное хулиганство, но свидетельствующее о том, что, "патриотическое воспитание" молодежи на самом деле никаким патриотическим воспитанием не является, оно не вызывает у молодежи уважения к подвигам предков. Следует подумать, как нужно поддерживать отношение к героической странице нашей истории. И явно не теми методами, как это делается сейчас – так как это вызывает протест", - заключила Ганнушкина.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.