Юристы указали на риск преследования подростков после фото у Вечного огня в Апшеронске

10 августа 2022, 15:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обнимаясь на траве неподалеку от Вечного огня в Апшеронске, подростки не нарушили закон, но есть риск, что силовики с учетом общественного резонанса сочтут их действия осквернением памятника, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа стало известно, что полиция Апшеронска начала проверку после публикации в соцсетях фото подростков, обнимающихся неподалеку от Вечного огня. Из фото не следует однозначно, что молодая пара нарушает правила приличия, указали некоторые пользователи Telegram и упрекнули автора фото за публикацию.

Фото опубликовано 7 августа в Telegram-канале "Типичный Апшеронск". На нем виден Вечный огонь, букет цветов около него, а неподалеку от мемориала – лежащая на траве и обнимающаяся молодая пара.

Проверка сообщений об инциденте около Вечного огня пока продолжается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления МВД по Краснодарскому краю.

"Проверка еще не завершена, она продолжается. Подробности сообщить не можем. Следите за обновлениями на сайте Управления МВД России по Краснодарскому краю", - сказал он. По состоянию на 15.00 мск 10 августа на сайте ведомства нет информации об итогах проверки.

Судя по фото, подростки не нарушили закон, но если найдутся люди, которые посчитают, что действия подростков оскорбили их, то это могут счесть осквернением памятника, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края Юрий Татлок, защищавший интересы солдата-срочника Амирхана Ибрагимова в деле о вандализме на воинском мемориале.

9 января было опубликовано видео, на котором солдат отрабатывает силовые приемы на скульптуре, изображающей двух солдат на памятнике, посвященном подвигу российского спецназовца Раушана Абдуллина, погибшего в 2008 году в Южной Осетии. На видео попали еще два солдата, которые столи рядом. В июле суд в Краснодаре признал солдата-срочника из Дагестана Дагира Агарагимова виновным в вандализме и приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей. Проходивший по этому же делу срочник из Чечни Амирхан Ибрагимов приговорен к 1,5 года колонии за драку с военным патрулем, а его сослуживец Анвар Гасандибиров, также участвовавший в драке, приговорен к году колонии-поселения. Действия Агарагимова были некорректно квалифицированы как вандализм, поскольку он не повредил памятник, указали юристы, не участвовавшие в деле.

"Если это "оскорбило" некоторое количество людей, то могут счесть осквернением. Логика в том, что само место несовместимо с такими действиями. Памятник предназначен для поминания, а не для объятий возле него. Но лично я считаю, что, если памятник не затронут, то привлекать по уголовной статье недопустимо. А по моему мнению, подростки не нарушили закон", - подчеркнул Юрий Татлок.

Осквернением памятника могут быть признаны действия, которые не привели к его повреждению, пояснил юрист. "Это довольно сложная конструкция в уголовном праве, потому что не имеет четких критериев. Например, до того, как было рассмотрено дело в отношении моего подзащитного, вся судебная практика, которую я анализировал, показала, что осквернение могло выражаться только активными действиями, которые должны оставлять неизгладимый эффект на объект преступления. То есть осквернение выражалось конкретно в повреждении памятника. Но сейчас правоприменитель очень сильно расширил формы преступления. В нашем случае борцовские приемы на памятнике были признаны преступлением, хотя памятник не пострадал", - сказал юрист.

По его мнению, если бы не большой общественный резонанс, то инцидент с памятником спецназовцу не признали бы преступлением. "Общественный резонанс очень важен в определении преступления по статье о вандализме. Правоприменители считают этот критерий как основной. В случае инцидента в Апшеронске общественный резонанс также будет основным критерием для принятия решения. В нашем случае обвинение сначала было по статье о реабилитации нацизма, а потом его переквалифицировали на вандализм. Здесь тоже непонятно, что решат правоохранительные органы и по какой статье будет вердикт", - отметил Татлок.

Не увидела признаков нарушения закона со стороны подростков и юрист Галина Тарасова. "Если эти объятия были сопряжены с публичными действиями сексуального характера, то, возможно, что их в итоге расценят как мелкое хулиганство. Явного нарушения закона не вижу. Но в целом ситуация довольно спорная", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики и суды нередко считают непристойными различные действия около памятников, добавила она. "Согласно судебной практике последних лет, за противоправные действия в отношении памятников героям Великой Отечественной войны привлекались лица, оставлявшие на них рисунки и надписи, в том числе непристойного характера, прикуривавшие от Вечного огня, справлявшие в него малую нужду, танцевавшие на фоне мемориалов танцы, которые были расценены правоохранительными органами как не вполне пристойные. По статье 214 УК РФ (вандализм) за действия, состоящие в вандализме, предусмотрена уголовная и административная ответственность", - сказала Галина Тарасова.

Вывод о том, что те или иные действия являются осквернением памятников, делают силовики, пояснила юрист. "Это определяют правоохранительные органы. Нередко они подкрепляют свои выводы опросом очевидцев в отношении того, выражали ли совершенные действия явное неуважение к обществу. В их обязанности входит и установление направленности умысла привлекаемого к ответственности лица", - отметила она.

Статья 214 УК РФ предусматривает наказание за осквернение зданий или иных сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, при этом "осквернение предполагает умаление эстетических свойств предмета материального мира, воздействие осуществляется на здания или иные сооружения", говорится в разъяснении прокурора, размещенном 24 июня 2019 года на сайте прокуратуры Хабаровского края.

"Важным специфическим признаком преступного деяния, предусмотренного статьей 214 УК РФ, является совершение порчи имущества именно в общественном месте, так как значение имеет доступность результата действий виновного для неопределенного круга лиц. Под иными общественными местами следует понимать места, постоянно или временно открытые для посещения и обзора неопределенно широкому кругу лиц в соответствии с их культурным, социально-бытовым или производственным назначением. Такими местами являются площади, скверы, парки, улицы, территория, прилегающая к зданиям или иным сооружениям, помещения зданий общего пользования (подъезды и лифты многоквартирных домов), служебные помещения учреждений, предприятий, организаций, театры, музеи, вокзалы, станции метро, магазины", - пояснило ведомство.

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