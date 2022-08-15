15 августа 2022, 21:08

Житель Ставрополья заподозрен в реабилитации нацизма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело о реабилитации нацизма расследуется в отношении жителя поселка Темижбекский. Поводом для возбуждения послужили публикации в соцсети к 23 февраля, сообщило сегодня УФСБ по Ставропольскому краю.

Жителя поселка Темижбекский Новоалександровского городского округа Ставропольского края заподозрен в реабилитации нацизма из-за постов в соцсетях. 

По версии силовиков, в феврале мужчина на своей странице в одной из социальных сетей разместил "материалы экстремистского характера, направленные на реабилитацию нацизма", а также публикации, "выражающие неуважительное отношение" к Дню защитника Отечества, отмечающегося в России 23 февраля, передает сегодня ГТРК "Ставрополье" со ссылкой на Управление ФСБ на Ставропольскому краю.

Уголовное дело в отношении ставропольца было возбуждено в конце июля, проинформировал сегодня со ссылкой на ведомство "Вечерний Ставрополь".

На сайте Управления Следкома России по Ставрополью к 21.00 мск нет информации об уголовном преследовании по статье о реабилитации нацизма жителя Темижбекского. Комментариев от подозреваемого или его официальных представителей относительно версии силовиков не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июня стало известно об аресте 21-летнего жителя Кисловодска за размещение на своей странице в социальной сети текстов, содержащих оправдание деятельности нацистских преступников. По мнению следствия, он отрицал преступные факты, установленные приговором международного военного трибунала. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Ставрополья оштрафован за реабилитацию нацизма", "На Ставрополье несовершеннолетняя заподозрена в реабилитации нацизма", "Защита сообщила об объединении дел против Сергея Резника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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