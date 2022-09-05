Жители Кабардино-Балкарии скептически отнеслись к отчетам о новых школьных автобусах

05 сентября 2022, 05:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 новых школьных автобусов поступят в Кабардино-Балкарию, сообщили местные власти. Пользователи соцсети выразили недоумение в связи с этим сообщением, отметив, что подобные отчеты появляются регулярно, но во многих населенных пунктах школьных автобусов до сих пор нет.

Власти Кабардино-Балкарии рапортовали 2 сентября о том, что решением Кабмина России в образовательные учреждения республики будет передано 17 автобусов, которые будут направлены в сельскую местность - на них будут возить детей в школы

Кроме того, по данным властей, в республику поступит 14 карет скорой помощи - соответствующее распоряжение подписали в правительстве России. По данным регионального Минздрава, в настоящее время в республике работает более 200 автомобилей скорой помощи, пишут "Вести Кабардино-Балкария".

Сообщение властей скептически восприняли пользователи Instagram* (22 комментария по данным на 05.30 мск сегодня, 5 сентября). "Каждый год новости о пополнении парка школьных автобусов, но их не видно", - недоумевает nice.zakaeva.

"А потом на топливо нет денег и стоят", - предполагает zvezdnaia_pil.

"В с. Дыгулыбгей ни одного нет", - отмечает logoped_gergova_baksan.

"Это каждый год говорят, но наши дети утром пол и час стоят, чтоб 24 маршрутки остановили, чтоб дети ехали в 24 школу или в 31 школу, в большинство не останавливают", - написала t_m_zarina.

"А где те те <...> автобусы? В каких школах и где ? Населённый пункт и номера школ? <...> Где и кого они возят ? И сразу же на контроль эти 17 школьные автобусы надо поставить! Очень жаль, если они используются не по назначению, и скорее всего это так и есть! А всем органам власти, отвечающим за обеспечение перевозок школьников школьными автобусами, отчитаться за каждый автобус, их место нахождения, населённый пункт и номера школ, за которыми они закреплены!" - настаивает anri9162.

"В Баксане столько школ и ни одного автобуса", - сообщает sikabardei

"Село Малка, 2 школа. Дайте нам тоже один, пожалуйста, от дома до школы 40 минут ходим пешком", - также сообщила mash_zalina.



"В Малке тоже нет", - подтверждает djulettakamergiva007.

"В Старом Череке один автобус на всё село", - утверждает rad.g.

"С.Залукодес не помешал бы автобус. Особенно зимой (дорога что-то с чем-то, по которой дети ходят в школу)", - также отметила _tlitsukova.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.