Жители Нартана пожаловались на сильные перебои с водоснабжением

24 мая 2021, 20:37

В домах жителей Нартана уже несколько дней почти нет воды, а когда она появляется, то идет грязная или с плохим напором, написали пользователи соцсети в ответ на призыв властей экономить воду и не поливать огороды. Сельчане заявили, что не будут платить за некачественное водоснабжение, и пригрозили жалобой в прокуратуру.

Сообщение с призывом экономить воду появилось 22 мая на странице администрации Нартана в Instagram, насчитывающей 1 666 подписчиков.

"В жаркий период имеет место нехватка воды. Просьба днем не поливать сады, огороды, не оставлять краны открытыми в период с 8.00 до 19.00 мск, чтобы в каждом доме была воду, даже если и без напора", - говорится в обращении к абонентам ООО "БиК" и ООО "Экосервис".

При этом отмечается, что работы по стабилизации водоснабжения в селе Нартан ведутся. По данным на 20.30 мск сегодня сообщение набрало 51 отметку нравится и 38 комментариев.

"Ни с восьми, ни после семи, ни днём ни ночью воды нет. Люди устали, решите уже эту проблему кто-нибудь!" - написал _hobbi_i_rabota_.

"Может, еще и стиральной машиной не будем пользоваться, чтоб уж наверняка", - иронично отметила bifova__m.

"Уже не пользуемся, с таким напором вода в стиральную не поступает... Лет 25 назад, помню, руками стирали, и вот опять в прошлый век вернулись", - ответила ей royal_bouquet_nalchik.

"Вот сейчас дождь идёт, явно никто не поливает. Почему вода такая, как и была?!" - поинтересовался murzakanovara.

Некоторые жители пожаловались, что воды из крана течет грязная.

"Какая грязная вода сегодня из крана шла, вы видели? Это как можно пить? И в другие дни на дне ведра песок и грязь", - сообщил bzhambeevafati.

"У кого-то есть хоть какая то вода, а у нас уже вторые сутки как воды нет, ночью сидели набирали. А этой ночью (в ночь на 22 мая) даже не смогли одно ведро набрать... В такую жару даже чтобы попить приходится покупать воду", - ответила ей albina_nails07_.

Авторы комментариев отказались платить за воду и пригрозили жалобой в прокуратуру.

"А ничего, что огороды тоже нужно поливать, потому что в такую жару все засохнет. Или это вы будете обеспечивать людей овощами все лето? С больной головы на здоровую, как говорится. Скоро у людей лопнет терпение и они все они напишут заявление в прокуратуру. И тогда посмотрим, будете ли вы так гордо просить не поливать огороды", - написала bifova__m.

"Не поливаем, не стираем, не купаемся, потому что нечем. Платить за воду не будем, не уговаривайте", - заявила madyachegemova.

"Раз такое дело, пусть и квитанции за воду приносят без полива, а то платить платим, а огород не поливай", - поддержала ее bitokova.k.797.

"Кавказский узел" также писал, что 20 мая жители села Аргудан в Instagram пожаловались, что воды нет в детском саду, а частные дома снабжаются водой с перебоями из-за нежелания чиновников обеспечить ремон. В Баксане тоже нет воды, а местные власти не реагируют на жалобы, указали другие пользователи соцсети.