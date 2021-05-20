Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали местных чиновников за проблемы с водой

20 мая 2021, 16:46

В селе Аргудан нет воды в детском саду, а частные дома снабжаются водой с перебоями из-за нежелания чиновников обеспечить ремонт, заявили сельчане в Instagram. В Баксане тоже нет воды, а местные власти не реагируют на жалобы, указали другие пользователи соцсети.

Жительница села Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии пожаловалась на проблемы с водой в детском саду. "Нет воды. Дети сами носят с собой воду в бутылках", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "ЧП. Нальчик".

Другие жители Аргудана в комментариях пожаловались на перебои с водоснабжением своих собственных домов. "Я сам с Аргудана. С водой у нас проблема постоянно - везде, на каждой улице, прорыв труб. Некому их чинить", - заявил tlupov266. "Да, везде прорыв. Недавно видела, что по улицам бежала вода, а дома вода капает из-за этих труб", - подтвердила skromnaya.1985. "Воды нет по улице Шхагапсоева", - добавила svetazhamborova.

"У нас в Аргудане по ул. Чапаева шесть месяцев прорыв труб был. Мы каждый раз им (местной администрации. - Прим. "Кавказского узла") об этом напоминали <...>. Так и не пришли до тех пор, пока в <...> яму образовавшуюся не упал ребенок. Они пришли, <...> починили <...>. И ушли - сказали, что и так сойдет. Вот так у нас администрация работает", - возмутилась karinakumykova_.

Читатели паблика, также позиционирующие себя как жители Кабардино-Балкарии, указали на проблемы с водоснабжением и в других населенных пунктах. "В Баксане также нет воды. Я удивляюсь: столько жалоб, но никто - вот прям никто - не реагирует. Это значит, что шишкам КБР как-то [наплевать] на граждан. У нас нет воды, а рекламируют, как [глава республики Казбек] Коков прививку сделал. Пусть днем и ночью делает прививку - дайте нам воду!" - возмутился premiums36. "Воды нет везде. Например, село Жанхотеко", - добавила oliv.ia4781.

К 16.46 мск 20 мая эта публикация собрала 80 "лайков" и 13 комментариев. У паблика 23,9 тысячи подписчиков.

Читатель Instagram-паблика "ЧП. КБР" zamiruys отметил, что бутылки с водой, которые носят с собой воспитанники аргуданского детского сада, не решат проблемы. "Представляю, какой туалет у детей без воды", - написал он.

"Эта проблема не только в Аргудане - во многих селах Кабардино-Балкарии стоит эта проблема на мертвой точке. А как до денег доходит, с людей берут плату за воду в полном объеме. Это годами длится", - заявил там же shorov7677. "Проблема с водой везде. В Баксанском районе то же самое, ничего не меняется", - добавила 2215dina.

К 16.46 мск 20 мая эта публикация собрала 342 "лайка" и 31 комментарий. У паблика 152 тысячи подписчиков.

На сайте администрации Лескенского района Кабардино-Балкарии, к которому относится село Аргудан, по состоянию на 16.40 мск 20 мая нет комментариев относительно жалоб на водоснабжение.