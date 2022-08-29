Более 1,6 тысячи большегрузов ожидают проезда по Транскаму и Военно-Грузинской дороге

29 августа 2022, 12:15

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1650 транзитных грузовиков скопились на Военно-Грузинской дороге и Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа 1700 фур ожидали в Северной Осетии проезда через "Верхний Ларс". Большегрузные машины, направляющиеся к границе с Грузией, нужно распределить на три региона - Северную Осетию, Ингушетию и Кабардино-Балкарию, поручил 23 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Жители республики считают, что такая инициатива не поможет избавиться от очередей на границе, так как путь к КПП "Верхний Ларс" лежит через Владикавказ. Они отметили, что количество большегрузов на границе Северной Осетии растет, из-за этого местные водители не могут попасть во Владикавказ.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

"На данный момент скопление большегрузного транзитного автотранспорта на дорогах республики составляет 1650 единиц. Ситуация отслеживается, водителям оказывается необходимая помощь", - цитирует сегодня вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева "Интерфакс".

Томаев добавил, что за прошедшую неделю пункт пропуска "Верхний Ларс" принял в обе стороны более 31 тысячи машин и около 112,5 тысячи человек. Пограничная и таможенная службы Северной Осетии продолжают работать в усиленном режиме, сказал он.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.05 мск, на въезде в Россию из Грузии на пропускном пункте видны очереди легковых автомобилей и грузовиков. На противоположной стороне дороги также видны очереди из фур. Грузовики и легковые машины стоят и на пункте пропуска в Грузию. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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