Водители сообщили об увеличении пробки на "Верхнем Ларсе"

05 августа 2022, 07:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии продолжает расти очередь из машин, длина пробки достигла более 15 километров, сообщил источник. С грузинской стороны также большой затор, пишут водители в сети. Они предположили, что причиной стал возросший после отмены ограничений поток российских туристов в Грузию.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июля водители рассказали, что на КПП "Верхний Ларс", расположенном на российско-грузинской границе, образовались пробки. На 1 августа в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось 1820 машин. Людям приходится по 12 часов стоять в заторах, пожаловались водители. 4 августа сотрудники частной компании раздали воду водителям и пассажирам машин, пересекающих российско-грузинскую границу.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, собраны в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Перед пунктом пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии продолжает расти очередь из автомобилей, ее длина достигла более 15 километров. Некоторым водителям приходится ожидать разрешения на проезд через КПП несколько суток, информировал в своем YouTube-канале телеканал iRystonTV.

На 07.45 мск 5 августа это видео телеканала iRystonTV, на который подписаны около 70,5 тысячи пользователей, набрало более 10,7 тысячи просмотров. Комментаторы пожаловались на длинные заторы на российско-грузинской границе.

"Простоял [перед КПП] 16 часов. Я сейчас на море, 14 августа планирую обратно в Россию, и мне, если честно, страшно. "Яндекс. Навигатор" показывает пробку не точно, мне показывал 5 часов, пришлось стоять 16. Это ужас. Когда пересёк границу, на грузинской стороне в сторону России огромная пробка из грузовиков. Просто тысячи фур, весь горный серпантин, на протяжении десятков километров в огромной очереди. Будьте готовы стоять от Гудаури до Ларса", – написал Вячеслав Могутов.

"В 09.00 я был на "Верхнем Ларсе", с двумя маленькими детьми. Грузинскую границу проехал в 22.00. Интересно, почему на все это не реагирует ГИБДД и почему не было оформлено ни одного протокола за пересечение другими водителями сплошной полосы? Одним словом, вопросов много, ответов нет", – отметил Гарегин Назарян.

"Очередь и дальше что? Вы почему-то забыли упомянуть почему очередь. Потому что закрыто было два года из-за ограничений! Потому что одновременно хотят проехать с обеих сторон по две тысячи легковых автомобилей. Всем надо срочно. Никто силком этих людей никуда не тянет. Все знают прекрасно, что творится, и всё равно едут. И это не супермаркет, а государственная граница, на которой есть свой порядок пропуска, независимо от количества машин. Проблема этих людей с неправильно оформленными документами. Заранее надо узнавать порядок проезда", – подчеркнула Анна Иванова.

Комментарии о том, что заторы на российско-грузинской границе увеличились, также были опубликованы в соцсети "ВКонтакте" в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)", на которую подписаны более 78,6 тысячи пользователей.

"Сегодня с Грузии в Россию. Три часа ровно. Подъехали в 09.00. Десять минут на грузинской стороне. Тридцать - на российской. Остальное на нейтралке. Люди навстречу ещё перед первым тоннелем стоят уже 10 часов", – написал Evgeny Maslov.

"Проехали всю дистанцию ровно за 5 часов. Из России в Грузию", – поделился Dmitriy Prokhorov.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 07.45 мск 5 августа на въезде в России из Грузии видна длинная очередь из легковых машин и грузовиков, конца которой не видно из-за поворота. На пункте пропуска также скопление автомобилей. Изображение с камеры, отображающей ситуацию на выезде из России в Грузию, отсутствует. На самом КПП в этом направлении также скопление машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме, ограничения на движение по ней не вводились, сообщило сегодня на своем сайте Управление МЧС по Северной Осетии. На 07.45 на сайте ведомства нет информации относительно пробки на КПП "Верхний Ларс".

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