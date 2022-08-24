Водители фур рассказали о сложной ситуации у границы Северной Осетии

24 августа 2022, 02:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Количество большегрузов на границе Северной Осетии растет, из-за этого местные водители не могут попасть во Владикавказ, сообщили жители республики. Идея главы Северной Осетии рассредоточить поток машин между соседними регионами не поможет избавиться от очередей на границе, так как путь к КПП "Верхний Ларс" лежит через Владикавказ, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа 1700 фур ожидали в Северной Осетии проезда через "Верхний Ларс". Большегрузные машины, направляющиеся к границе с Грузией, нужно распределить на три региона - Северную Осетию, Ингушетию и Кабардино-Балкарию, поручил 23 августа глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Количество большегрузов у границы с Северной Осетией увеличивается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" водитель фуры из Северной Осетии Алан.

По его словам, водители предпринимают попытки попасть во Владикавказ, через который пролегает путь к Военно-грузинской дороге, через разные пункты въезда по периметру столицы республики. Однако все они блокированы сотрудниками ГИБДД, сказал Алан.

"Я пытался сегодня (23 августа) попасть в город через въезд со стороны селения Гизель, но не пустили [...] С Гизели несколько машин всего пропустили. Я каждый день выезжаю в попытке проехать. Даже в селение Чми мы не можем проехать. Просто, чтобы поставить машину на стоянке, мы сутками стоим на дороге", - посетовал водитель.

Местных водителей большегрузов возмущает то, что сотрудники ГИБДД не идут на уступки местным водителям. "Почему нас, хотя бы в нашей республике нет преимущества на проезд? Нас даже за людей не считают", - возмутился Алан.

При этом поборов на дороге нет, утверждает он. "Ни за деньги, ни просто так не пропускают. [Говорят], что если приказ сверху будет — тогда пропустят. А когда он будет — не знают", - рассказал Алан.

Водитель Марат скептически отнесся к инициативе главы республики Меняйло рассредоточить поток транспортных средств между соседними регионами. Он считает, что подобная инициатива направлена лишь на уменьшение количества транспорта в самой республике, снижение пробок. "Просто мы будем стоять не перед въездом во Владикавказ, а в Нальчике или Назрани. Это не решение проблемы с проездом транспорта и пропускной способностью таможни. Просто мы не будем мозолить им глаза, и они (чиновники) будут быстрее утром добираться на работу, а вечером домой. Ни на что больше эта инициатива не повлияет. Все дороги в Ларс ведут через Владикавказ", - сказал Марат.

Ранее сотрудники МВД Северной Осетии сообщили об уменьшении количества ожидающего проезда через территорию республики транспорта с более чем двух тысяч авто до 1700 единиц. При этом в МВД факт ожидания большегрузов перед въездом в сам Владикавказ не подтвердили.

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