Уроженцы Северного Кавказа пожаловались на запреты пересечь границу Грузии

03 июня 2022, 15:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Некоторых уроженцев Ингушетии, Чечни и других регионов Северного Кавказа не пускают через границу Грузии без объяснения причин, рассказали туристы. Национального подтекста в действиях грузинских пограничников нет, заявили в министерстве по нацполитике Ингушетии.

Туристы пожаловались на отсутствие объяснений от грузинских пограничников

Сообщение о том, что ингушей, чеченцев и уроженцев Дагестана грузинская сторона не пропускает через границу, размещено 24 мая в Instagram*-паблике The Magas Times, на который подписаны 216 тысяч пользователей. "Не всех, конечно, но и многих разворачивают. Пока не совсем понятно, с чем это связано, и почему такое отношение властей Грузии именно к вышеназванным народам", - говорится в публикации.

Грузинские пограничники не пускают некоторых туристов с Северного Кавказа без объяснения причин, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" уроженцы Ингушетии, Чечни и других регионов России.

В частности, уроженка Ингушетии Алана сообщила, что 30 мая ее друга не пустили в Грузию, не объяснив причину отказа. "Мы планировали провести выходные в Грузии вместе с друзьями, которые позже должны были к нам присоединиться. 30 мая нас было трое: я, подруга и друг. Грузинские пограничники развернули друга без объяснения причин. Мы стали возмущаться, но [нам] дали понять, что и нас могут не пустить", - рассказала она.

Алана добавила, что ей непонятны причины такого отношения. "Если это связано с последними событиями [на Украине], то почему их разворачивают грузинские, а не наши пограничники? Мне кажется, есть другая проблема", - сказала она.

Правительство Грузии заявляет, что страна не присоединится к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за спецоперации на Украине, поскольку это противоречит “национальным интересам”. В то же время президент и отдельные ведомства утверждают обратное - что Грузия соблюдает все санкции, введенные западными странами, и не допустит использования своей территории для того, чтобы их обойти, говорится в материале "Кавказского узла" "Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?", подготовленном на основе публикации JamNews.

Уроженцу Ингушетии Руслану удалось пересечь границу, но, по его мнению, его пропустили потому, что он ехал с семьей. "Меня 1 июня пропустили, поскольку я был с женой и двумя детьми. Спросили, зачем я еду в Грузию, я ответил, что ребенка везем на обследование, и показал соответствующие документы. Больше вопросов не возникло и нас пропустили", - рассказал он.

При этом, по его словам, уроженцев Северного Кавказа мужского пола не пропускают без объяснения причин. "Всех мужчин, стоящих передо мной и за мной, не пропустили. Ничего не сказали, не объяснили причины, несмотря на возмущения и просьбы объяснить такое решение. Единственное, что говорят, так это то, что вы можете оспорить решение в Минюсте Грузии", - сказал Руслан.

Жительница подмосковного Дмитрова София, напротив, сообщила, что всех мужчин с Северного Кавказа, которые были с ней в одном автобусе, пропустили. "Я проезжала вчера, 2 июня. Весь автобус проверили, задавали вопросы и мужчинам, и женщинам. Но всех пропустили", - рассказала София.

В свою очередь уроженец Москвы Андрей рассказал, что отказ получали не только жители Чечни или Ингушетии. "Жителей Кавказа не пускают в Грузию. Все, с кем мы стояли 29 мая, всем было отказано. Русских пускают выборочно, каких-то критериев отбора со стороны грузин я так и не понял. Выносят отказ всем, зачитывают и говорят, можете обжаловать в министерстве юстиции в течение 10 дней", - рассказал он.

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года, однако самостоятельные путешественники пользуются стыковочными рейсами, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

Житель Ингушетии Алихан подтвердил, что отказы получали не только ингуши и чеченцы. "Среди "отказников" есть также русские. Но в основном отказывают мужчинам с Кавказа", - сказал он.

Уроженец Чечни Расул рассказал, что ему удалось попасть в Грузию, поскольку у него есть вид на жительство. "Меня пустили 1 июня. Сначала задали несколько дежурных вопросов. Потом завели в кабинет, сказали подождать. Потом позвали и спросили, почему я не сказал про вид на жительство. Ну я и ответил, что они не спрашивали, я и не сказал. Опять сказали подождать. Через полчаса пропустили", - рассказал он.

Миннац Ингушетии исключил национальный подтекст проблем туристов на границе

Информация о проблемах с пересечением границы Грузии поступала в министерство по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства. "Нам поступали сообщения о том, что на границе возникают проблемы с проездом. В основном обращались люди, которые собирались пересечь границу, и им хотелось узнать, действительно ли есть проблемы подобного рода", - рассказал представитель Миннаца.

По его словам, нет подтвержденных случаев недопуска жителей Ингушетии через контрольно-пропускной пункт. "Более того, есть люди, которые свободно пересекли границу и сейчас находятся в Грузии. Это позволяет нам говорить о том, что на границе нет какого-то отдельного подхода к жителям республики", - подчеркнул сотрудник министерства.

23 мая Миннац Ингушетии заявил, что после сообщений о проблемах ингушей и чеченцев на границе с Грузией "была налажена связь с жителями республики, которые находятся в Грузии". "По их информации, у них не возникло проблем при пересечении границы по межнациональному признаку. Просим жителей республики не распространять недостоверную и непроверенную информацию, которая в дальнейшем может привести к межнациональному конфликту", - говорится в публикации в Telegram-канале министерства.

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