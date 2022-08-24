Южный окружной военный суд. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

24 августа 2022, 13:23

Уроженец Таджикистана осужден за пропаганду терроризма в ростовской колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Южный окружной военный суд признал Фаридуни Давлатзоду, осужденного ранее за оборот наркотиков, виновным в пропаганде терроризма в колонии и призывах заключенных к совершению терактов. В совокупности с прошлым приговором суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

По версии следствия и суда, осенью 2020 года, отбывая наказание в исправительном учреждении в Ростовской области, Фаридуни Давлатзода в разговорах с осужденными оправдывал насильственные действия и необходимость участия в вооружённой борьбе против представителей иных религий и сотрудников правоохранительных органов. Также он убеждал и призывал совершить подрывы зданий полиции в Таджикистане.  Суд назначил ему в совокупности с прошлым приговором наказание в виде 12 лет  колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.

Дело поступило в суд 22 марта, состоялись 11 заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

В августе 2017 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дну приговорил Давлатзоду  к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о незаконном обороте наркотиков, говорится в решении, опубликованном в карточке дела на сайте районного суда.

Как следует из списка экстремистов и террористов, опубликованного на сайте Росфинмониторинга, 31-летний Фаридуни Двалатзода - уроженец Таджикистана, в список он был добавлен 11 февраля 2021 года.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело о пытках осужденного чеченца возобновлено после вердикта ЕСПЧ", "Уроженец Нальчика приговорен к 16 годам колонии по делу о терроризме", "Подробности пыток мусульман в калмыцкой колонии дали повод для обращения к Кадырову".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 августа 2022, 14:24

24 августа 2022, 13:45

24 августа 2022, 12:57

24 августа 2022, 12:00

  • Власти Кубани отчитались о росте числа туристов

    Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

24 августа 2022, 10:42

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи