Уроженец Таджикистана осужден за пропаганду терроризма в ростовской колонии

24 августа 2022, 13:23

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Южный окружной военный суд признал Фаридуни Давлатзоду, осужденного ранее за оборот наркотиков, виновным в пропаганде терроризма в колонии и призывах заключенных к совершению терактов. В совокупности с прошлым приговором суд назначил ему 12 лет лишения свободы.

По версии следствия и суда, осенью 2020 года, отбывая наказание в исправительном учреждении в Ростовской области, Фаридуни Давлатзода в разговорах с осужденными оправдывал насильственные действия и необходимость участия в вооружённой борьбе против представителей иных религий и сотрудников правоохранительных органов. Также он убеждал и призывал совершить подрывы зданий полиции в Таджикистане. Суд назначил ему в совокупности с прошлым приговором наказание в виде 12 лет колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в своем Telegram-канале.

Дело поступило в суд 22 марта, состоялись 11 заседаний, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

В августе 2017 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дну приговорил Давлатзоду к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о незаконном обороте наркотиков, говорится в решении, опубликованном в карточке дела на сайте районного суда.

Как следует из списка экстремистов и террористов, опубликованного на сайте Росфинмониторинга, 31-летний Фаридуни Двалатзода - уроженец Таджикистана, в список он был добавлен 11 февраля 2021 года.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.