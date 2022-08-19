Дело о пытках осужденного чеченца возобновлено после вердикта ЕСПЧ

19 августа 2022, 20:15

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Президиум Верховного суда России постановил возобновить производство по делу жителя Чечни Умара Чапанова, осужденного на 19 лет лишения свободы. ЕСПЧ ранее назначил Чапанову компенсацию по жалобе на пытки, житель Чечни заявил, что таким образом его заставили признаться в преступлениях.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека 13 июля 2021 года присудил компенсацию в 170 тысяч евро четырем жителям Чечни, которые пожаловались на то, что силовики в 2002-2006 годах под пытками требовали от них признания в преступлениях, в частности, в терроризме. В жалобе одного из заявителей, Умара Чапанова говорилось, что его задержали дома в Шали в сентябре 2005 года. Требуя признать вину в ограблении, силовики били его пластиковыми бутылками с водой, электрошокером, надевали противогаз, душили, тушили об спину сигареты. Кроме того, по его словам, угрожали изнасилованием его беременной жене в случае, если он откажется от признательных показаний. ЕСПЧ назначил ему компенсацию в 20 тысяч евро.

Верховный суд России постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении уроженца Чечни Умара Чапанова, которого в 2006 году приговорили к 19 годам колонии строгого режима за нападения на жителей республики в 2004-2005 годах. Чапанов виновным себя не признал и заявил о пытках и принуждении к даче показаний со стороны силовиков. Основанием для пересмотра дела стало решение Европейскому суда по правам человека, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из постановления Президиума Верховного суда, Чапанов, ссылаясь на вердикт ЕСПЧ просил отменить вынесенные в отношении него приговоры. Однако суд решил, что нарушения Европейской конвенции о правах человека, установленные ЕСПЧ, не влекут отмены приговора и кассационных решений в отношении Чапанова и оставил приговор в силе. При этом постановил возобновить производство по уголовному делу в отношении Чапанова "в виду новых обстоятельств", указано в документе, размещенном на сайте Верховного суда России.

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России. Также были внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами на основании постановлений ЕСПЧ. Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами".

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*организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.