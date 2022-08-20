Житель Адыгеи обвинен в нападении на полицейских

20 августа 2022, 03:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники ДПС остановили в Тахтамукайском районе для проверки автомобиль, водитель которого попытался скрыться, а потом выстрелил в полицейских из охотничьего ружья. Мужчину задержали и выяснили, что он находится в федеральном розыске с 1995 года за убийство в Северной Осетии.

Следственное управление Следственного комитета России по Адыгее арестовало 66-летнего местного жителя за нападение на полицейских.

По данным ведомства, сотрудники ДПС ГИБДД остановили в Тахтамукайском районе автомобиль для проверки документов. В процессе общения с водителем они выявили у него состояние алкогольного опьянения и хотели составить протокол. Однако мужчина попытался скрыться на автомобиле. Полицейские стали преследовать его, догнав нарушителя возле частного дома, пишет 19 августа Следком по Адыгее.

Мужчина вышел на улицу с охотничьим ружьем и выстрелил в сторону автомобиля. После этого он вновь сел в автомобиль, врезался в машину полицейских и скрылся. Его арестовали позднее в тот же день. Выяснилось, что злоумышленник с 1995 года находится в федеральном розыске за убийство (подпункты "д" и "з" статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) с Северной Осетии.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь полицейских (статья 317 УК РФ).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле на Кубани инспектор территориального отдела обвинен в том, что, будучи представителем истца на суде, ударил по голове ответчика.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.