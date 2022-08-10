Идея фильма про имама Шамиля заинтересовала дагестанских историков и журналистов

10 августа 2022, 21:12

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Для фильма про имама Шамиля планируется выбрать самые важные события из его жизни, к съемкам будут привлекаться люди из Дагестана, сообщил турецкий сценарист Атилла Энгин, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Махачкале. Историки сочли необходимым участие специалистов по эпохе имама Шамиля в работе над фильмом.

Как писал "Кавказский узел", cценарист Атилла Энгин, написавший сценарии к таким фильмам, как "Эртугрул" и "Осман", 6 августа прилетел в Дагестан, чтобы при подготовке сериала об имаме Шамиле посетить места, связанные с его жизнью. Сериал о Шамиле планируется снимать в Дагестане и Турции, рассказал продюсер Кемал Текден.

Имам Шамиль, лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость, в 1859 году был осажден в Гунибе и сдался в плен. После пленения Шамиля закончилась война на Северо-Восточном Кавказе. При этом с царскими войсками продолжали воевать черкесы на Западном Кавказе, отмечается в справке "Кавказского узла" о Кавказской войне. В разделе "Персоналии" на "Кавказскому узле" опубликована также биография имама Шамиля.

Турецкий сценарист рассказал о съемках фильма про Имама Шамиля

В конференц-зале газеты «Черновик» 9 августа прошла пресс-конференция турецкого сценариста Атиллы Энгина, который планирует написать сценарий для фильма про имама Шамиля. В зале присутствовали журналисты из различных федеральных и республиканских изданий, передал присутствовавший на мероприятии корреспондент «Кавказского узла».

В начале пресс-конференции, обращаясь к присутствующим через переводчика, Атилла Энгин отметил, что с детства знаком с событиями Кавказской войны и с фигурой имама Шамиля. «С самого детства я слышал истории об имаме Шамиле, вырос на этих историях, их у нас рассказывали много в Турции и поэтому мне особенно приятно быть здесь. Я уверен, что имам Шамиль – это историческая личность, не только для Кавказа, но и для всего исламского мира, и очень важно для меня рассказать о нем всему миру», – заявил Энгин.

Он рассказал, что в сопровождении историка Зураба Гаджиева уже успел посетить Гимры, Ахульго, Ашильта, Гуниб и Кумух. Со слов Энгина, очень важно воочию увидеть те места, о которых он слышал с детства.

В 2019 году историки рассказали, что за последние четверть века не публиковалось масштабных исследований о Кавказской войне, хотя тема Кавказской войны и личности имама Шамиля остается на Кавказе актуальной. Интерес историков вызвала вышедшая в Махачкале книга Хаджимурада Доного, содержащая не опубликованные ранее документы из жизни старшего сына имама Шамиля.

Отвечая на вопрос заместителя главного редактора «Черновика» Магомеда Магомедова, где именно будут проходить предстоящие съемки фильма, сценарист отметил, что проведение съемок предполагает масштабные подготовительные работы, наличие и выстраивание соответствующей инфраструктуры, так как съемочный процесс не ограничивается актерами в кадре, оператором и режиссёром.

Со слов сценариста, при съемках про имама Шамиля возникнет необходимость снимать сцены с большим количеством участвующих лиц. Поэтому в основном такие съемки лучше проводить на территории Турции, так как там есть площадки, инфраструктурно подготовленные для подобных масштабных съемок, уточнил Энгин. Вместе с тем часть съемочной группы будет проводить определенные съемки в Дагестане. «Для осуществления этих сложных съемок у нас есть площадки в Турции недалеко от Средиземного моря, но вместе с тем мы должны показать природу (Дагестана), и для этого у нас выедет отдельная команда, и будет осуществлять съемки на месте (в Дагестане) в том числе съемки с дронов», – заявил Энгин.

На вопрос, могут ли в состав рабочей группы войти специалисты из России, а также будет ли у сценария соавтор, Энгин отметил, что заблуждение считать, что над сценарием работает один человек. «Это не так. Сценарий на самом деле пишут очень много людей. Кроме сценариста как такового, там участвуют консультанты, историки, участвует команда …и, естественно, часть из них будет и отсюда (из Дагестана и России – прим. «Кавказского узла»)»,- сказал Энгин.

Соучастник проекта по созданию фильма об имаме Шамиле президент международного дипломатического клуба Сергей Дворянов, который приехал в Дагестан вместе со сценаристом, спросил у Энгина, знает ли он о том, что российский кинематограф уже выпустил полнометражный фильм «Аманат» про имама Шамиля, который, по словам Дворянова, «тоже очень глубоко основан на исторических событиях», и, если нет, то познакомится ли он с ним, а также будет ли сюжетная линия «примирения царской аристократии и Кавказа в лице сына имама Шамиля» продолжена в той картине, которая будет сниматься по сценарию Энгина.

Фильм Рауфа Кубаева и Антона Сиверса «Аманат» вышел в широкий прокат 26 мая 2022 года. «Сын кавказского имама становится офицером русской армии. Военная драма по реальным событиям о долге и любви», – говорится в описании фильма на сайте «Кинопоиск». В фильме приводится история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне событий военной истории России первой половины XIX века, указывается в кратком описании картины.

Сценарист ответил, что он слышал про фильм «Аманат» и планирует его посмотреть. По мнению Энгина, у имама Шамиля было «два джихада», две борьбы – одна борьба за свободу, а вторая – внутренняя борьба (исходя из суфийского смысла слова «джихад» внутренняя борьба означает борьбу с самим собой и со своими пороками – прим. «Кавказского узла»).

Журналистка Бела Боярова отметила, что фильм «Аманат» вызвал неоднозначную дискуссию в дагестанском обществе. Общественность, по ее словам, в том числе и историки, высказали разные мнения об исторической достоверности картины. Боярова спросила у сценариста, как он относится к проблеме отражения «исторической правды, авторского прочтения и художественного вымысла» в сценарии.

Энгин отметил, что «в исторической драме не должно быть ничего, что бы противоречило истории». Однако, по мнению сценариста, чтобы лучше рассказать историю, в монтаже и в подготовке у авторов идеи должна быть неограниченная свобода.

Энгин привел в пример написание сценария к сериалу «Воскресший Эртугрул», в котором, по его словам, достоверная историческая информация о главном герое состояла лишь из одного абзаца. В этой короткой исторической справке автор рассказывает лишь о том, что Эртугрул взял лишь одну крепость и что у него были хорошие отношения с султаном. «В течение пяти лет я написал сценарий на сто пятьдесят серий. Будьте уверены, что я ничего противоречащего ни этому одному абзацу (исторически достоверной информации об Эртугруле – прим. «Кавказского узла»), ни византийским хроникам, которые были на эту тему, не написал»,- рассказал автор сценария фильма.

Эртогрул – тюркский правитель, отец основателя Османской династии Османа I – правил в середине XIII века на территории, получившей название Османский бейлик, с центром в городе Сёгют. Сериал «Воскресший Эртугрул» – это «захватывающий исторический эпос о жизни легендарного турецкого правителя», он «расскажет о великом переселении, о завоевании новых земель, об исторических походах и, конечно же, о любви», говорится в описании картины на сайте «Кинопоиск».

Энгин отметил, что в случае с имамом Шамилем это история, которая до сих пор свежа в памяти людей и имеет много источников. «Я думаю, что в данном случае я менее всего проблем буду испытывать с исторической достоверностью и близостью к фактам», – отметил Энгин. Художественное наполнение картины даже там, где возможна интерпретация автора, не будет противоречить исторической канве, хоть и представлять из себя исторической вымысел, пообещал автор сценария.

Энгин выразил уверенность в том, что личность имама Шамиля будет интересна не только Дагестану, Турции, но и всему миру. Сценарист уверен, что личность Шамиля и события, которые происходили вокруг его личности, будут интересны всем без привязки к какой-то географической либо религиозной общности.

Журналист Патимат Расулова поинтересовалась у турецкого сценариста, подобран ли главный герой для исполнения роли имама Шамиля и возможно ли участие дагестанских актеров в съемках фильма. На это Атилла Энгин отметил, что будут привлекаться люди из Дагестана, и будет формироваться группа актеров и создателей фильма. Что касается главного героя, подчеркнул сценарист, не коллектив фильма ищет актера для исполнения главной роли, а сам актер находит фильм (соглашается на исполнение главной роли). Энгин отметил, что когда будет закончен сценарий, тогда и найдется актер на исполнение главной роли.

Один из присутствующих на мероприятии задал вопрос, откуда исходит финансирование проекта по созданию фильма, на что Сергей Дворянов отметил, что «Международный дипломатический клуб», президентом которого он является, выступает партнером по проекту. Дворянов добавил, что проект является народным. «У этого фильма нет конкретного заказчика в виде одного инициатора, поскольку мы предполагаем превратить проект в народный. Это будет большая краудфандинговая программа», – рассказал он.

Дворянов также отметил, что фильм будет лишен какой-либо тенденциозности. По ожиданиям Дворянова, это будет «яркое художественное, историческое, сбалансированное полотно». Дворянов также отметил, что в ближайшее время будет создан сайт проекта.

Один из журналистов задал вопрос, на основе какого произведения собирается Энгин писать сценарий. На это турецкий сценарист ответил, что он при написании сценария не будет руководствоваться каким-либо определенным произведением, а будет опираться на множество исторических источников, которые дошли до сегодняшних дней.

Энгин отметил, что по его предположениям фильм будет состоять из двенадцати серий и охватывать исторический период протяженностью тридцать пять лет, при этом каждый из эпизодов будет представлять полный кинематографический фильм. Энгин отметил, что большое количество событий, произошедших с Шамилем, позволяет растянуть фильм и снять более тысячи серий. Однако, следуя первоначальной задаче фильма – рассказать миру об имаме Шамиле – нужно выбрать самые важные события в этот исторический период и показать их, считает сценарист.

Корреспондент «Кавказского узла» спросил у Энгина, насколько при выборе написания сценария про жизнь имама Шамиля он руководствовался откликом на личность имама среди населения Турции, Дагестана и мусульманского мира. Также корреспондент «Кавказского узла» высказал мнение, что сериал об Эртугруле возымел успех по причине того, что этот тюркский правитель выступает общим героем для населения нескольких государств, скрепленных общей историей, и поинтересовался, считает ли сценарист, что подобный отклик будет и на его фильм об имаме Шамиле.

Эртугрул сейчас может восприниматься как человек, придерживающийся наравне с религиозными исламскими требованиями и тюркских обычаев, в то время как имам Шамиль – это религиозный человек и имам, ответил Энгин. «Это очень разные люди, но между ними есть и общее. Это их иман (вера) и любовь к Всевышнему в сердце», – отметил он.

Историки заявили о необходимости привлечения к созданию фильма компетентных экспертов

Кандидат исторических наук Зураб Гаджиев отметил, что в период выхода фильма «Аманат» не давал ему оценку, но ряд коллег высказывался по поводу фильма негативно.

«Аманат» – это пример того, как нельзя снимать фильмы про Шамиля. Я в данном случае присоединюсь к мнению своих коллег, о том, что это (фильм), основанный на единственном недостоверном источнике. Это пример, когда придумана история, противоречащая всему корпусу всех остальных имеющихся источников на эту тему», – заявил Зураб Гаджиев в ходе пресс-конференции.

Автор книги «Гуниб, август 1859. «Последние дни джихада в Дагестане», кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева считает, что оценка инициативы Атиллы Энгина возможна только после написания сценария к фильму.

Как заявила корреспонденту «Кавказского узла» Тахнаева, написанный сценарий должен пройти публичное рецензирование, а для экспертной оценки должны привлекаться историки, «специализирующиеся на эпохе имама Шамиля».

Тахнаева уверена, что без соответствующей экспертной оценки кинокартина будет однобокой, и при необходимости создатели могут вольно интерпретировать события Кавказской войны и создавать предпосылки для необходимой им оценки личности имама Шамиля и определенных действий духовного лидера горцев. При этом любая подобная вольная интерпретация, если она будет допущена автором в ходе написания сценария к фильму, будет восприниматься зрителем как единственно верная, основанная на исторических фактах точка зрения, считает историк.

В качестве примера подобной реакции Тахнаева упомянула положительную реакцию определенной части дагестанского населения на фильм «Аманат», который, по мнению Тахнаевой, не соответствует реальным историческим событиям и является вымыслом авторов. Историк подчеркнула, что автор сценария должен проявлять «крайнюю осторожность» в интерпретации событий и в оценке личностей эпохи Кавказской войны.