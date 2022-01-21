Эскиз картины Рубо о штурме Ахульго выставлен в махачкалинском музее

21 января 2022, 13:27

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Купленный на аукционе эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" художника Франца Рубо в предстоящие выходные смогут посмотреть все желающие, объявил сегодня дагестанский музей изобразительных искусств.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября стал известно, что внучка художника Франца Рубо продала эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" о событиях Кавказской войны. Работа ушла с аукциона за 87,5 тысячи фунтов стерлингов (более 116 тысяч долларов США) при оценочной стоимости в 8-12 тысяч фунтов. 30 декабря 2021 года стало известно, что эскиз панорамы был доставлен в Дагестан.

Эскиз панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго" выставлен на показ в музее в Махачкале. "Дорогие друзья, для всех желающих увидеть эскиз к известной панораме Ф. А. Рубо "Штурм аула Ахульго", в эти выходные (22 и 23 января) музей будет работать в режиме "Дня открытых дверей", – сообщил сегодня на своей странице в Facebook Дагестанский музей изобразительных искусств.

На sms-сервис "Кавказского узла" сегодня поступило сообщение, что эскиз панорамы "Штурм аула Ахульго" передан в музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой. "Эскиз <…>, приобретенный коллекционером Камилем Халиловым, уроженцем Дагестана на аукционе, 20 января передан в Музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Напомним, что эскизный вариант панорамы Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", созданный в 1890 году, находится в собрании Дагестанского музея изобразительных искусств. Фотокопия этого полотна стала центральным экспонатом и исходной точкой общей концепции выставки "Архив Ахульго" о Кавказской войне 1817-1864 годов, демонстрировавшейся в марте 2020 года во Владикавказе. Опрошенные "Кавказским узлом" историки и искусствоведы отметили тогда, что в советские годы художники не поднимали столь дискуссионную тему, как Кавказская война.

Аул Ахульго расположен в Северном Дагестане, он служил укрепленной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской войны. С 13 июня 1839 года горцы во главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду царских войск под командованием генерала Граббе. 22 августа 1839 года царские войска в результате кровопролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе боевых действий, рассказывается в статье об ауле, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла". В 2017 году в Ахульго открылся мемориал, посвященный этим событиям. По мнению историков, мемориал напоминает о вражде, а не о примирении сторон.

В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с подробной статьей о событиях Кавказской войны, а в разделе "Персоналии" - с биографией имама Шамиля.