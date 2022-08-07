Турецкий сценарист прибыл в Дагестан для работы над сериалом об имаме Шамиле

07 августа 2022, 19:13

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Сценарист Атилла Энгин прилетел в Дагестан, чтобы при подготовке сериала об имаме Шамиле посетить места, связанные с его жизнью. Сериал о Шамиле планируется снимать в Дагестане и Турции, рассказал продюсер Кемал Текден.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году историки рассказали, что за последние четверть века не публиковалось масштабных исследований о Кавказской войне, хотя тема Кавказской войны и личности имама Шамиля остается на Кавказе актуальной. Интерес историков вызвала вышедшая в Махачкале книга Хаджимурада Доного, содержащая не опубликованные ранее документы из жизни старшего сына имама Шамиля.

Имам Шамиль, лидер горцев Дагестана и Чечни в борьбе за независимость, в 1859 году был осажден в Гунибе и сдался в плен. После пленения Шамиля закончилась война на Северо-Восточном Кавказе. При этом с царскими войсками продолжали воевать черкесы на Западном Кавказе, отмечается в справке "Кавказского узла" о Кавказской войне. В разделе "Персоналии" на "Кавказскому узле" опубликована также биография имама Шамиля.

В Махачкалу приехал турецкий сценарист Атилла Энгин, написавший сценарии к таким фильмам, как "Эртугрул" и "Осман". Он готовит сценарий сериала об имаме Шамиле и планирует посетить места, связанные с его жизнью, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Атилла Энгин прилетел в Дагестан вчера, 6 августа, уточняет сегодня "Черновик". "В рабочем графике Атиллы Энгина - посещение всех важнейших мест, связанных с жизнью и борьбой шейха Шамиля. Снять многосерийный фильм «Шейх Шамиль» планируется в рамках проекта «Народное Кино». Посодействовать реализации этого проекта может любой желающий", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.

Один из продюсеров сериала - турецкий бизнесмен и политик, председатель совета директоров компании Tekden Film Кемал Текден, который участвовал в продюсировании фильма "Возрождение: Эртугрул". Несмотря на то, что имам Шамиль основную часть жизни провёл на Кавказе, образ имама Шамиля в Турции является "одним из известных и любимых образов героев", пояснил он.

"Согласно статистическим данным, каждый 4-тысячный житель Турецкой Республики носит имя, данное в честь имама Шамиля, что также подтверждает значимость и популярность имама Шамиля как в Турции, так и в остальном мусульманском мире", - сказал изданию Кемал Текден.

По его словам, в сериале планируется "отобразить весь жизненный период имама, включая 20-летний период активной борьбы Шамиля как лидера". "А также последующий период, повествующий о жизни имама Шамиля в России, Стамбуле, его посещение Египта. И, конечно же, завершающий этап жизни имама, посещение священных земель, совершение хаджа и смерть. Таким образом, нашей целью является более детально ознакомить весь мир как с образом имама Шамиля, так и с яркой и многообразной культурой и бытом народов Кавказа", - рассказал продюсер.

Сериал планируется снимать в Дагестане и Турции. "Что касается актёрского состава, будут задействованы известные турецкие, дагестанские актёры, а также из других стран. […] Что касается актёра, который будет исполнять главную роль в сериале, у нас есть несколько кандидатур, которые рассматриваются. Но на данном этапе мы, к сожалению, не можем огласить их имена", - приводит издание слова Кемала Текдена.

Напомним, в августе 2019 года у жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Поводом для высказываний Кадырова стало то, что в 1858 году, за год до сдачи Шамиля в плен на почетных условиях, против него восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные авторитарной политикой имама. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам. Вопросы, которые озвучил глава Чечни о роли имама Шамиля, не должны оставаться без ответа, указали участники круглого стола "Имам Шамиль и Кавказская война: как искажают историю" в Махачкале.

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