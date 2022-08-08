Траурные мероприятия прошли в Грузии в годовщину начала "Пятидневной войны"

08 августа 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Государственные флаги приспущены сегодня на административных зданиях в Грузии в память о жертвах "Пятидневной войны". По случаю 14-й годовщины начала вооруженного конфликта в грузинских храмах прошли панихиды, а депутаты предложили назвать 15 улиц в Тбилиси именами погибших.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2021 года родственники убитых в "Пятидневной войне" посетили братское кладбище и мемориалы в Тбилиси. С заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии выступили в тот день пять европейских государств - Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, а также отдельные депутаты Европарламента и члены Сената США.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

В связи с 14-й годовщиной начала "Пятидневной войны" на здании парламента Грузии сегодня с полуночи приспущен государственный флаг в знак почтения памяти погибших. Флаги также приспущены на всех административных зданиях в Грузии и на зданиях диппредставительств страны за рубежом, сообщают "Новости-Грузия" со ссылкой на парламент страны.

На сегодня в Грузии намечены акции памяти, организованные правительством, политическими и общественными организациями. В частности, члены правительства возложат венки на братском кладбище в Мухатгверди.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 августа побывала в регионе Шида Картли и возложила венки к мемориалу в селе Шиндиси. Также она присутствовала на панихиде по погибшим в храме в селе Никози, которую провел митрополит Никозский и Цхинвальский Исайя. "Мы молились, поминали наших погибших, тех людей, которые отдали жизни за служение своей стране", - приводит слова митрополита издание.

Депутаты Тбилисского сакребуло (горсобрания) сегодня на заседании почтили минутой молчания память погибших в августовской войне. На заседании было решено, что 15 улиц Тбилиси будут названы в честь национальных героев Грузии и бойцов, погибших в августе 2008 года.

В частности, согласно решению сакребуло, в честь погибших журналиста Гиги Чихладзе, фотожурналиста Александра Климчука и голландского телеоператора Стана Сториманса будут названы улицы в Самгорском районе. Именем национального героя Грузии Александра Ониани будет названа безымянная улица, расположенная рядом с улицей Бочормы в Исанском районе, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, 7 августа в храмах Южной Осетии прошли поминальные службы в преддверии 14-й годовщины начала "Пятидневной войны". Также представители властей анонсировали траурные мероприятия и возложение цветов к мемориалам в Знаурском и Ленингорском районах.

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали ранее журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами тех событий. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала, в частности, программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина.

Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch, размещенному на "Кавказском узле", российские кассетные удары наносились по целям в Горийском и Карельском районах, в результате чего непосредственно в момент ударов погибли, по меньшей мере, 12 гражданских лиц и были ранены, по меньшей мере, 46. Все эти удары можно квалифицировать как неизбирательные, подчеркивается в документе. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Пятидневная война: боль и трагедия простых семей".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.