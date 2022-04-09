Десять улиц Тбилиси получили имена погибших при разгоне митинга 1989 года

09 апреля 2022, 16:00

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Память 21 погибших при разгоне советскими войсками митинга 9 апреля 1989 года почтили сегодня в Тбилиси. Городской совет назвал 10 улиц именами погибших в тех событиях.

Как писал "Кавказский узел", в 30-ю годовщину разгона демонстрантов в Тбилиси советскими войсками шесть улиц грузинской столицы назвали именами погибших участниц митинга. Силовой разгон протестующих в Тбилиси в апреле 1989 года резко настроил общество против руководства страны, отметили участники дискуссии, организованной Грузинской национально-культурной автономией в России в 31-ю годовщину событий.

9 апреля 1989 года произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и советской армии, из-за действий военных и возникшей давки погибли, по разным оценкам, от 19 до 21 человека и несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" о событиях в Тбилиси.

Сегодня жители Грузии почтили память погибших при разгоне митинга в Тбилиси. Члены правительства, депутаты парламента Грузии, представители дипломатического корпуса, общественные деятели и десятки обычных граждан принесли цветы к мемориалу погибшим в Тбилиси.

У монумента также стоят фотографии грузинских добровольцев, погибших в течение последнего месяца на Украине. Многие официальные лица в своих комментариях говорили о трагедии 33-летней давности в контексте сегодняшнего конфликта на Украине.

Венок к мемориалу возложила президент Грузии Саломе Зурабишвили. "За 9 апреля 1989 года последовало 9 апреля 1991 года (провозглашение независимости. — Прим. "Кавказского узла"). Это пример победы. Это надежда на то, что всегда стоит бороться, если это достойная борьба, борьба за свободу", — привело ее слова "Интерпрессньюс". Президент при этом отметила, что любые разногласия между Грузией и Украиной могут "радовать лишь только Россию".

1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался присоединиться к санкциям против России. Саломе Зурабишвили сказала 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции, однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России.

Сегодняшняя Грузия "стоит на завоеваниях погибших 9 апреля 1989 года", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Эти жертвы не были напрасными. Этот день определил будущее не только Грузии, а и стран, входящих в Советский Союз. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, Грузия восстановила независимость, потерянную в 1921 году", — привело его слова сегодня издание "Грузия Online".

Десяти улицам в Тбилиси присвоят имена погибших 9 апреля 1989 года. Решение о переименовании улиц принято Комиссией по присвоению символики тбилисского сакребуло (городского собрания). В разных районах грузинской столицы появятся улицы Нино Тоидзе, Нато Гиоргадзе, Венеры Метревели, Азы Адамия, Марины Чкония-Самаргулиани, Наны Самаргулиани, Заиры Киквидзе, Нодара Джангирашвили, Мамуки Нозадзе и Шалвы Квасролиашвили. Власти Тбилиси уже несколько лет назад начали давать улицам имена погибших при разгоне митинга 1989 года. Ранее была увековечена память 11 погибших, говорится в публикации издания от 8 апреля.



"Героически погибшие 9 апреля действительно создали новую историю. Они пожертвовали собой за независимость нашей страны. 9 апреля — один из важнейших дней в новейшей истории Грузии. Это день боли, великой победы, единства. Спустя десятилетия по-прежнему очень важно ценить таких героев", — приводятся в публикации слова председателя сакребуло Тбилиси Георгия Ткемаладзе.

"Кавказский узел" также писал, что 24 марта в Грузию были доставлены тела двух грузинских военных — Гии Бериашвили и Давида Ратиани, которые добровольцами уехали на Украину. 3 апреля в Ткибули похоронили Давида Гобеджишвили, который отправился добровольцем на Украину и погиб там. Военный был похоронен на гражданском кладбище рядом с могилами родных.

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