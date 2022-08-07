Евросоюз призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

07 августа 2022, 11:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

России следует отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных, указало грузинское представительство Евросоюза в заявлении, приуроченном к 14-й годовщине начала "Пятидневной войны".

Как писал "Кавказский узел", 28 июля Сенат США предложил Госдепартаменту включить Россию в список государств-спонсоров терроризма, объяснив это в том числе участием российских военных в "Пятидневной войне" 2008 года.

Российская военная операция "по принуждению к миру" была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Евросоюз осуждает признание Россией Абхазии и Южной Осетии, заявило представительство ЕС в связи с 14-й годовщиной начала "Пятидневной войны". "Прошло 14 лет после августовской войны 2008 года между Россией и Грузией. Европейский Союз строго и единодушно осуждает […] признание Россией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях. Это является нарушением как международного права, так и обязательств, взятых на себя Россией по соглашению от 12 августа 2008 года", - цитирует сегодня заявление представительства "Новости-Грузия".

Представительство ЕС призвало расследовать "все совершенные в прошлом нарушения прав человека". "Чтобы привлечь приступников к ответственности, восстановить справедливость для жертв и обеспечить надлежащее выполнение Российской Федерацией исторически значимого решения Европейского суда по правам человека", - приводит сегодня фрагмент заявления "ИнтерпрессНьюс".

В январе 2021 года ЕСПЧ признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более полутора тысяч заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

Права населения, пострадавшего от конфликта, по-прежнему нарушаются, подчеркивается в заявлении. "В том числе посредством «бордеризации», закрытия переходных пунктов и незаконных задержаний. Ограничение свободы их передвижения должно прекратиться", - цитирует заявление ЕС издание.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.