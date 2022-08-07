Жители Южной Осетии почтили память погибших в "Пятидневной войне"

07 августа 2022, 16:30

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Поминальные службы прошли сегодня в храмах Южной Осетии в преддверии 14-й годовщины начала "Пятидневной войны". Также решено провести траурные мероприятия и возложение цветов к мемориалам в Знаурском и Ленингорском районах, рассказали представители муниципалитетов.

Как писал "Кавказский узел", грузинское представительство Евросоюза в заявлении, приуроченном к 14-й годовщине начала "Пятидневной войны", заявило сегодня, что Евросоюз осуждает признание Россией Абхазии и Южной Осетии и призывает расследовать "все совершенные в прошлом нарушения прав человека".

Российская военная операция "по принуждению к миру" была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял сегодня участие в поминальном богослужении по жертвам августовской войны 2008 года в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня мы скорбим и отдаем дань памяти и безмерного уважения всем, кто погиб за свободу и независимость нашей республики", - приводятся слова Гаглоева в публикации на сайте президента Южной Осетии.

Службы, приуроченные к 14-й годовщине начала "Пятидневной войны", прошли сегодня и в других храмах Южной Осетии, информирует ИА "Рес".

Траурные мероприятия запланированы сегодня и в Знаурском и Ленингорском районах. В частности, по словам начальника отдела культуры администрации Знаурского района Марины Икаевой, сегодня у памятника Защитникам Отечества в поселке Знаур пройдет траурное мероприятие и возложение цветов. "В сельских Домах культуры и библиотеках также будут организованы стенды, посвященные августовской войне", - приводит ее слова агентство.

В Ленингоре также запланировано возложение цветов к мемориалу Защитников Отечества, сообщил начальник отдела культуры администрации Ленингорского района Виссарион Битаров. "В селе Цинагар также пройдут мероприятия в память жертв грузинской агрессии", - цитирует Битарова агентство.

Напомним, в Грузии в 2021 году родственники убитых в "Пятидневной войне" в годовщину начала тех событий посетили братское кладбище и мемориалы в Тбилиси. С заявлениями в поддержку территориальной целостности Грузии выступили в тот день пять европейских государств.

21 января 2021 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали тогда южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более 1,5 тысячи заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

Боевые действия принесли страдания многим жителям как Южной Осетии, так и Грузии, писали журналисты и правозащитники, ставшие очевидцами тех событий. Женщины и дети "двое суток дрожали в подвалах, пока столицу Южной Осетии Цхинвали утюжили "Градом", пока по городу долбила артиллерия", рассказала программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина.

Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch, размещенному на "Кавказском узле", российские кассетные удары наносились по целям в Горийском и Карельском районах, в результате чего непосредственно в момент ударов погибли, по меньшей мере, 12 гражданских лиц и были ранены, по меньшей мере, 46. Все эти удары можно квалифицировать как неизбирательные, подчеркивается в документе. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Пятидневная война: боль и трагедия простых семей".

Одни из самых тяжелых воспоминаний о "Пятидневной войне" для жителей Грузии связаны с российскими авиаударами и танками на подступах к Тбилиси, рассказали в десятую годовщину начала войны жители соседних с объектами бомбардировок районов Тбилиси. "Было очень страшно - видишь, что на твой дом летит бомбардировщик, и не знаешь, куда бежать?... Первая бомбежка была в шесть утра (10 августа). Все выбежали на балконы - кто в чем, и не знали куда деваться", - рассказала, в частности, "Кавказскому узлу" жительница Тбилиси Анна.

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