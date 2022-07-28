Астраханцы подняли вопрос о ценах в парке "Планета" после новости о его открытии

28 июля 2022, 10:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После гарантий, что сотрудники астраханского парка "Планета" и руководство не будут наказаны за игнорирование решения суда о его сносе, парк возобновил работу, сообщил владелец Олег Сарычев. Часть комментаторов во "ВКонтакте" призвала улучшить состояние парка и снизить в нем цены, а другая часть сочла цены приемлемыми.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля парк "Планета" в Астрахани был закрыт после того, как суд удовлетворил иск мэрии о его ликвидации. 15 июля учредитель парка Олег Сарычев направил обращение Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить место отдыха горожан. К обращению он приложил более 21 тысячи подписей астраханцев в защиту парка.

В Астрахани 27 июля возобновил работу парк "Планета", его владелец Олег Сарычев пояснил, что ранее ему источник сообщил, что за неисполнение решения суда о сносе парка Сарычев и его подчиненные могут быть наказаны.

"Чтобы защитить людей, я был вынужден закрыть парк. Я обозначил сразу, из-за чего это делаю. Парк был закрыт долгое время. Все это время мне поступали и поступают просьбы от астраханцев начать работу. Но я не мог этого сделать, пока не получил хоть каких-то гарантий безопасности. После встречи с уважаемыми людьми, к которым я испытываю большое доверие, я могу сказать, что мне пообещали – уголовного преследования не будет", – привело слова Сарычева 27 июля онлайн-издание "Пункт-А".

Запись о том, что парк "Планета" в Астрахани возобновил работу, была размещена вечером 27 июля в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписано более 174 тысяч пользователей. На 10.00 мск 28 июля эта запись набрала 689 отметок с реакцией пользователей и 108 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на высокие цены в парке.

"Теперь осталось цены снизить на билеты – и огонь", – написал Александр Суворов.

"Цены пониже сделайте, и спрос будет, а то ведёшь ребёнка, и там народу нет. И скучно одному, а платить за каждого не дёшево", – подчеркнула Лариса Смолякова.

"Цена билета на одного взрослого и ребёнка старше трёх лет 240 рублей по выходным. То есть чтобы прокатиться на колесе обозрения семьей из четырёх человек, нужно заплатить почти 1000 рублей – и это только за один аттракцион", – поделилась Екатерина Улевская.

"Ребёнку четыре года, и нужно везде сопровождение родителей. И, что самое интересное, за родителя тоже надо заплатить. Аттракционы уже пора менять, многие не функционируют должным образом", – отметил Bert Bertov.

Другая часть комментаторов открытие парка оценила положительно.

"Начиталась комментов, многие пишут, что дорого, но вы сами подумайте, парк большой, деньги нужны на обслуживание аттракционов, содержание животных, на зарплату людям, которые там работают. Так еще нужно, чтобы сам владелец не уходил в минус, цены нормальные. Для детишек аттракционы хорошие", – считает Елизавета Волошина.

"Класс! Молодец! Он нужен нашим детишкам", – написала Ирина Болдырева.

Публикация об открытии парка "Планета" в Астрахани была также размещена вечером 27 июля в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань", на которую подписано более 122 тысяч пользователей. На 10.00 мск 28 июля эта запись набрала 567 отметок с реакцией пользователей и 55 комментариев. Часть их авторов также пожаловалась на высокие цены.

"Цены бы ещё приемлемые туда", – отметила Кристинка Сапункова.

"Очень хорошо. Но сделайте цены адекватными, а не 240 рублей за пять минут на машинках в плохом состоянии", – высказал схожее мнение Артём Шамаков.

"Хорошая новость, но приведите парк в порядок, все заросло травой, особенно детская площадка", – пожаловалась Анна Еранцева.

"Любим этот парк, но давно туда не ходим, так как уж совсем неразумные цены. Ценовую политику бы им пересмотреть или программу лояльности разработать", – считает Елена Ермакова.

Другая часть пользователей одобрила открытие парка. "Это очень хорошо, что парк открыли", – написала Марина Андреева.

"Радостная новость! Здравый смысл и подписи петиции помогли, что ли?" – спросил Андрей Лаврентьев.

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