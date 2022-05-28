Участники схода в Астрахани потребовали сохранить парк "Планета"

28 мая 2022, 13:32

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Астраханцы провели сход, на котором потребовали от властей сохранить парк "Планета" после того, как суд удовлетворил требование мэрии Астрахани о сносе парковых сооружений. Администрация парка указала на угрозу потери работы сотрудниками, а местные активисты начали сбор подписей под петицией об отмене ликвидации парка.

Астраханцы назвали "Планету" единственным парком отдыха в городе

Сегодня в Астрахани у входа в парк развлечений "Планета" с 10.00 до 14.00 по местному времени (с 09.00 до 13.00 мск) проходил сход жителей, организованный фракцией ЛДПР в думе Астраханской области. У кассы №2 стояли стол и стулья. Жители ставили подписи под петицией к областным властям с требованием не допустить закрытия единственного в Астрахани парка развлечений. Один из участников схода демонстрировал лист с надписью: "Родной парк не отдадим! Для детей мы сохраним! #ПаркПланета30", передал корреспондент "Кавказского узла".

Подпись под петицией поставила пенсионерка Лидия Мужичук. Она пришла в парк со своей малолетней внучкой. Женщина рассказала, что когда-то в этот парк водила своих двоих детей. "Это единственное удовольствие, которое у нас есть. Только вчера узнала от знакомой [о закрытии парка]. Страшно была удивлена. Не знаю, почему хотят убрать [парк]", – сказала Лидия Мужичук корреспонденту "Кавказского узла".

Также подпись под петицией поставил и водитель автобуса Евгений Иванов. "С этим парком у меня связаны теплые воспоминания. Я водил на аттракционы свою супругу, когда она еще была невестой. Детей приводили сюда, когда они были маленькими. У меня два сына. Где потом искать душевного отдохновения, когда парк закроют. Зачем нам столько торговых центров", – сказал Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

Против сноса выступил студент Андрей Быковников. "Астраханское лето самое жаркое в России. Здесь нужен не один, а два аквапарка. Мы ждем, когда их построят. А теперь мне говорят, что все эти мечты напрасны. Обидно и возмутительно", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Администратор парка Неля Ласкина заявила, что местные власти обрекают его сотрудников на увольнение. "Все в шоке. Всем обидно. Дети плачут. Старики говорят: будем отвоевывать [парк]. Парку более 20 лет. Многие горожане выкладывают фотографии, снятые в нашем парке, когда сами были детьми. Сравнивают с фотографиями своих детей", – рассказала Ласкина корреспонденту "Кавказского узла".

С участниками схода встретился владелец парка Олег Сарычев. Он показал группе поддержки План модернизации парка. "Проект передан на инвестиционный совет при правительстве Астраханской области", – пояснил владелец парка.

Модернизация парка предполагает строительство круглогодичный аквапарка "Баунти", с раздвижной крышей, включающий 44 пальмы (срок ввода в эксплуатацию июнь 2024 года), дюжину новых аттракционов, батутный комплекс "Антарктида", лабиринт, автогородок, парк динозавров и прочее, добавил Сарычев.

Владелец парка "Планета" анонсировал обжалование решения суда

На сайте суда Астраханской области размещена информация о том, что 25 мая в 14.00 по местному времени (13.00 мск) началось судебное заседание по земельному спору между мэрией и ООО "Парк Планета". Судья Анна Метелева отменила решение первой инстанции и обязала Сарычева, как учредителя ООО "Парк Планета", освободить территорию зоны отдыха. Решение суда вступило в силу, учредителя обязали в пятидневный срок демонтировать парковые сооружения. Сарычев пояснил участникам схода, что парк еще можно спасти, если власти присвоят его инвестиционному проекту "статус особо важного". Этот статус предполагает льготу в виде предоставления земли в аренду без конкурса на время реализации проекта. Олег Сарычев и его адвокат просили апелляционный суд отложить рассмотрение жалобы до момента присвоения этого статуса. Владелец парка намерен обжаловать решение областного суда в Кассационном суде Краснодара.

Сход жителей у парка "Планета" прошел без происшествий. Задержаний и инцидентов не было. Представители местных властей с собравшимися не общались, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активисты раскритиковали власти за решение о ликвидации парка

Астраханские активисты собирают подписи под петицией против ликвидации парка "Планета" в том числе в социальных сетях. К 11.00 по местному времени (10.00 мск) было собрано более 700 подписей, рассказал заместитель координатора реготделения ЛДПР Павел Кряженко.

"Парк ни в коем случае нельзя сносить. Это криминал, так как мы лишаем многие поколения астраханцев детства. Все это происходит из-за проволочки чиновников, которые никак не дают владельцу парка оформить эту землю. Надо найти пути решения, чтобы парк остался парком. Так как подобных рекреационных объектов в Астрахани нет", – сказал Кряженко корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "один из застройщиков заинтересован в этой территории". Активист также рассказал об аналогичной ситуации, связанной с проектом строительства городского аквапарка. Чиновники затянули решение о выделении владельцам аквапарка земельного участка, и этот объект так и не был построен. Но на спорном участке был возведен торговый центр, отметил он.

"ЛДПР готово поддерживать жителей и пикетами и подписями. Наша фракция считает, что этих чиновников за халатность нужно наказывать", – заявил Павел Кряженко.

За последние десятилетия в Астрахани были вырублены "практически все парки", поэтому те несколько, что остались, на особом счету у жителей. Остальное все – "жидкие аллеи с кустарниками, скверы", подчеркнул руководитель фракции ЛДПР в облдуме, депутат Госудраственной думы Тимофей Щербаков.

"Зато у нас несколько торговых центров. Буквально вчера общался с директором парка Олегом Сарычевым. В 90-е ему, как руководителю крупной строительной компании, навязали взять пустырь под строительство парка развлечений в виде социальной нагрузки. Деваться было некуда. Это был пустырь без коммуникаций: водопровод, водоотведение, электричество пришлось проводить с нуля", – рассказал Щербаков.

Он заметил, что в Астрахани мало кому известно о том, что Сарычев пригласил специалистов "мирового класса" из Италии и Испании, чтобы те сконструировали и построили два блока развлечений: аттракционы и аквапарк, и парковку.

"Изначально площадь "Планеты" была в два раза больше. Но поскольку в 2002 году с новой властью документы на аренду не были заключены, то власть воспользовалась ситуацией и снесла половину под строительство гипермаркета. Так астраханцев лишили аквапарка. Мэры менялись, а вот положение дел – нет. Последний мэр подал в суд на Олега Сарычева вместо того, чтобы узаконить наконец землю", – возмутился депутат.

Щербаков заметил, что парк "Планета" посещают не только дети, но и взрослые. Вход бесплатный. Депутат выразил удивление тому факту, что за 20 лет существования парка чиновники так и не оформили договор аренды земли. Он согласился с мнением однопартийца Кряженко, что таких сотрудников администрации нужно наказывать "за халатность".

На 13.20 мск 28 мая на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно информации о ликвидации парка "Планета".

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