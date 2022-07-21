Главврач дербентской больницы объяснил проблемы с лекарствами для онкобольных

21 июля 2022, 20:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дербенте резко увеличилось число онкобольных пациентов и Центральная горбольница в связи с нехваткой лекарств вынуждена направлять ряд пациентов для лечения в Махачкалу, сообщил главврач Девлетхан Мирзаханов. Поездки в Махачкалу утомительны для больного человека, рассказала дочь одного из пациентов Ирина. Дефицит лекарств больницах возникает из-за неправильного планирования ожидаемого числа пациентов, указал правозащитник Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", в горбольнице Дербента возникла нехватка лекарств для онкобольных из-за резкого увеличения их числа, заявили в администрации медучреждения. Пользователи "ВКонтакте" и Instagram* призвали провести проверку в медучреждении, а также раскритиковали врачей за то, что они заранее не приняли мер, чтобы избежать дефицита препаратов.

В июле 2021 года Минздрав Дагестана, объясняя отсутствие необходимого лекарства и срыва закупок, заявил, что причиной задержки закупки и выдачи лекарств стал неоднократный срыв аукционов на закупку, так как "на площадку торгов не выходили поставщики медицинских препаратов". Проблема срыва государственных закупок является массовой в России и вызвана неправильным формированием цен на препараты, рассказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов. "Поставщики не хотят продавать лекарства по той цене, по которой выставлена закупка. Цена закупки неправильно формируется не на уровне Дагестана, а в общем по России (...) Получается так, что лекарственный препарат никто не хочет им продавать", – пояснил правозащитник.

Число онкобольных, обращающихся в Центральную городскую больницу Дербента, увеличилось в разы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель медучреждения Девлетхан Мирзаханов. "В течение года мы планировали принять две тысячи онкобольных, но только за первые шесть месяцев пролечили 1504 человека. Больных стало очень много", - отметил он.

Больница ведет закупки необходимых лекарств, но многие из них поставщики не всегда своевременно могут предоставить, говорит главврач. "60-70% препаратов для онкобольных - импортного производства, их ввозят из за рубежа. У нас есть препараты для схем химиотерапевтического лечения, но для некоторых не хватает лекарств, мы вынуждены отправлять пациентов в Махачкалу, в Республиканский онкологический диспансер. Это нормальная практика. К примеру, пациенту мы провели три схемы, для четвертой препарата у нас не было и мы его перенаправили в Махачкалу", - пояснил руководитель горбольницы.

Как только недостающие препараты появятся на рынке, они будут закуплены, пообещал Мирзаханов. "Эти лекарства периодически появляются на рынке, но пока они недоступны", - добавил он.

Проблемы с получением лекарств начались в начале лета, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дербента Ирина. "Моему отцу надо получать две процедуры в месяц – капельницу и укол. В дербентской горбольнице он обслуживается с февраля этого года. До этого проблем не было. Но в июне нам сказали, что препаратов нет и надо ехать в Махачкалу. На прошлой неделе мы во второй раз приезжали в Республиканский онкодиспансер, сделали капельницу. Но из-за того, что жара, пробки, ему тяжело в дороге. Поэтому я взяла справку, что он нетранспортабелен и сегодня получила нужное лекарство в диспансере в Махачкале, 22 июля укол ему сделают в Дербенте", - пояснила она.

Лекарство является дорогостоящим и других аналогов у него нет, добавила жительница города. "В республиканском диспансере удивились, что в Дербенте еще не получили нужный нам препарат. Они объяснили, что какие-то задержки с поступлением могут быть. Но не так, чтобы это затягивалось на несколько месяцев, максимум месяц, как нам объяснили", - говорит жительница Дербента. По ее словам, она также обращалась в Минздрав Дагестана, где ей сообщили, что препарат в закупках, и в конце месяца должен поступить в медучреждения.

Дефицит лекарств больницах возникает из-за неправильного планирования ожидаемого числа пациентов, считает руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. "Больница должна своевременно закупать лекарственные препараты. Если же обнаруживается, что израсходовано больше, чем ожидалось, то они должны были заранее приобрести дополнительное количество, при этом затребовав дополнительные средства от Фонда обязательного медицинского страхования", - отметил Увайсов.

Нехватка медикаментов положенных онкобольным пациентам наблюдается в целом по республике, но конкретно из Дербента в "Монитор пациента" жалоб на это пока не поступало, добавил он.

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