Минздрав Дагестана объяснился после жалоб пациента на отсутствие льготных лекарств

24 июля 2021, 09:35

Житель Дербентского района Аризуман Агалиев не смог получить льготные лекарства из-за срыва их закупки, пояснил Минздрав Дагестана. Закупка препаратов срывается систематически из-за неправильного формирования цен, подчеркнул руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля житель Дербентского района Аризуман Агалиев пожаловался, что полгода не может добиться от Минздрава Дагестана выдачи льготных лекарств, его семья вынуждена ежемесячно тратить семь тысяч рублей на приобретение жизненно необходимых препаратов, сообщила его супруга.

В 2019 году Росздравнадзор выявил нарушения, связанные с выдачей льготных лекарств в 16 регионах России, в том числе и на юге страны. Так, в Дагестане и на Кубани специалисты ведомства обнаружили, что льготные препараты выдавались местным жителям не вовремя.

Супруга Агалиева пожаловалась на отсутствие уведомления о наличии препаратов

Минздрав Дагестана отчитался, что Агалиеву выделены лекарства. В ответе ведомства на запрос корреспондента "Кавказского узла" сообщается, что на Аризумана Агалиева из поликлиники по месту жительства была подана заявка на получение лекарств "Реквип Модутаб" и "Наком", препараты закуплены направлены на выдачу пациенту.

Причиной задержки закупки и выдачи лекарств стал неоднократный срыв аукционов на закупку, пояснило ведомство. "Аукционы на закупку лекарственных препаратов данному пациенту неоднократно срывались в связи с тем, что на площадку торгов не выходили поставщики медицинских препаратов", – сказано в ответе регионального Минздрава.

Ведомство добавило, что в текущем году из медицинских организаций Дагестана поступили заявки на препараты для лечения болезни Паркинсона на 146 пациентов. В соответствии с ними закуплено 1333 упаковки препарата, уже отпущено 283 упаковки. В аптечной сети остаются 519 упаковок для бесплатной выдачи.

Супруга Аризумана Агалиева рассказала, что находится с мужем на лечении в Кабардино-Балкарии. Уведомления о том, что лекарства есть в аптеке, из которой они обычно их забирают, не поступало, сообщила она. "Они сами звонят, когда поступают лекарства туда [в аптеку]", – сказала супруга пациента корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник назвал системной проблему со срывом закупки лекарств

Федеральная и региональная программы по финансированию льготного обеспечения лекарств недостаточно финансируются государством. Но проблем с финансированием региональной льготной программы больше. Также программы сталкиваются с неорганизованностью процедуры госзакупок лекарств, сообщил юридический представитель "Монитора пациента" Сулейман Сулейманов.

Он добавил, что врачи часто рекомендуют пациентам имеющим право на льготы отказаться от денег в обмен на получение препаратов. "По факту, если даже человек отказывается от денег, то он испытывает проблемы с лекарственным обеспечением", – сказал Сулейманов корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема срыва государственных закупок является массовой проблемой в России и вызвана неправильным формированием цен на препараты, считает руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов. "Поставщики не хотят продавать лекарства по той цене, по которой выставлена закупка. Цена закупки неправильно формируется не на уровне Дагестана, а в общем по России", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла.

В ряде случаев, максимальная цена, по которой Минздрав хочет закупить лекарства фактически ниже той, по которой хочет продать поставщик, добавил он. "Получается так, что лекарственный препарат никто не хочет им продавать", – пояснил правозащитник. Помимо этой проблемы, по мнению Увайсова, есть еще и проблема несвоевременной закупки препаратов. "Объем лекарств, который закупается, он не достаточен", – подчеркнул Увайсов.

При наличии возможности получать федеральные и региональные льготы не следует отказываться от федеральных льгот, предпочитая денежную выплату. По федеральной льготной программе обеспечение лекарствами более стабильнее, чем по региональной, указал правозащитник.

Напомним, что в 2018 году представители общественных и политических организаций и благотворительных фондов Дагестана обратились к властям региона с просьбой увеличить расходы на закупку льготных лекарств. В проекте бюджета на 2019 год на эти цели было предусмотрено лишь 780 миллионов рублей из необходимых 1,28 миллиарда рублей. 3 января 2019 года стало известно, что Дагестан дополнительно получил из федерального бюджета на финансирование обеспечения лекарственными средствами 260,5 миллиона рублей.