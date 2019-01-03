Более 3,6 млрд направлены на льготные лекарства в регионы Юга России

03 января 2019, 15:37

Лидером по распределению субвенций на лекарства для льготников стал Краснодарский край, получивший более 1,1 миллиардов рублей. Дагестан, где активисты добивались увеличения финансирования закупки льготных лекарств до 1,28 миллиардов, получил 260,5 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 2018 года стало известно, что представители общественных и политических организаций и благотворительных фондов Дагестана обратились к главе республики Владимиру Васильеву с просьбой увеличить расходы на закупку льготных лекарств. Активисты отметили, что в проекте бюджета на 2019 год на эти цели предусмотрено лишь 780 миллионов рублей из необходимых 1,28 миллиарда рублей, что станет ударом по социально незащищенным слоям населения.

Распоряжение о распределении субвенций на 2019 год из федерального бюджета на финансирование обеспечения лекарственными препаратами размещено сегодня на сайте правительства России.

В распоряжении, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым 28 декабря 2018 года, подчеркивается, что деньги пойдут "на оказание отдельным категориям граждан соцуслуги по обеспечению лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам", а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Согласно документу, Дагестану на эти цели выделено более 260,5 миллиона рублей, Ингушетии - 94,4 млн рублей, Кабардино-Балкарии 94,4 млн рублей. Карачаево-Черкесия получит из федерального бюджета 73,7 млн рублей, Северная Осетия - 120,6 млн. Чечне и Ставропольскому краю выделено 157,6 и 367,8 млн рублей соответственно.

При этом в этом году, по сравнению с 2018 годом, Дагестан получит на 20 миллионов больше субвенций на льготные лекарства. Согласно распоряжению о распределении субвенций на 2018 год, опубликованному на сайте правительства 29 декабря 2017 года, Дагестану было выделено 240,6 млн рублей. Субвенции в 2019 году были также увеличены и Чечне, которой ранее было выделено 140,8 млн рублей. Остальным республикам Северного Кавказа, а также Ставропольскому краю субвенции были уменьшены.

В Южном федеральном округе больше всего денег льготникам из федерального бюджета выделено Краснодарскому краю - 1 миллиард 134,4 млн рублей. Ростовская область получит 776,9 млн рублей, Астраханская область - 160,4 млн рублей, Волгоградская область - 280,08 млн рублей. Республикам Адыгея и Калмыкия выделено 73,2 и 55,01 млн рублей соответственно.

По сравнению с данными, приведенными в распоряжении о распределении субвенций на 2018 год, дотации регионам ЮФО в 2019 году были уменьшены. Так, к примеру, по распоряжению правительства, в 2018 году Краснодарскому краю выделялся 1 миллиард 142,5 миллионов рублей, а Ростовской области - 786,4 млн рублей.

Напомним, что в 2016 году общественные организации фиксировали дефицит лекарств в Волгоградской области и заявляли о сложностях получения необходимого лечения льготниками. При этом чиновники утверждали, что обеспечить лекарствами всех льготников невозможно из-за дефицита финансирования. В октябре 2017 года жительница Астрахани Вера Иноземцева провела одиночный пикет с требованием к властям увеличить финансирование здравоохранения, назвав критической ситуацию в больницах Астрахани.

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