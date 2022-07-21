Нехватка лекарств в больнице Дербента возмутила пользователей соцсетей

21 июля 2022, 08:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В райбольнице Дербента возникла нехватка лекарств для онкобольных из-за резкого увеличения их числа, заявили в администрации больницы. Пользователи "ВКонтакте" и Instagram* призвали провести проверку в медучреждении, а также раскритиковали врачей за то, что они заранее не приняли мер, чтобы избежать дефицита препаратов.

20 июля в соцсети "ВКонакте" в группе "Мой Дербент" было опубликовано сообщение о том, что в местной райбольнице возникла нехватка лекарств для онкобольных. В записи также приведен комментарий администрации больницы, которая пояснила, что дефицит возник из-за увеличения числа пациентов.

"В 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось количество больных, которые должны получить химиотерапию. В Дербентской ЦГБ получают лечение пациенты со всего южного Дагестана. При ориентировочном годовом плане на 2000 больных, за шесть месяцев лечение получили 1504 пациента, что составляет 72,5%. Естественно, расход лекарственных препаратов увеличился", – приведен в публикации комментарий администрации ЦРБ Дербента.

В случае отсутствия нужного препарата больные направляются в Махачкалу, в Республиканский онкологический центр для продолжения лечения, добавили в больнице. "К сожалению, в последнее время отмечаются случаи, когда некоторые препараты непросто закупить на фармацевтическом рынке, а также случается несвоевременная доставка их от поставщиков", – сказано в сообщении.

На 11.15 мск 21 июля эта запись в группе "Мой Дербент", на которую подписано около 48 тысяч пользователей, набрала 16 отметок с реакцией пользователей и 20 комментариев. Большая часть их авторов высказала критику.

"Надо проверить, кто поставляет эти лекарства, и через кого они поставлялись. Проверить, кто является посредником. Было бы очень интересно", – написал пользователь Mecca Medina.

"И куда смотрит министр здравоохранения, и кто её назначил на эту должность?" – спросил Саид Аюбов.

"Завтра снова возбудят уголовное дело на очередного главврача", – считает пользователь с ником Законопослушный Гражданин.

"Эти препараты иностранного производства?" – спросил Рагим Чубанов.

"Рагим, из-за санкций, конечно же. Всегда хорошо не бывает", – ответил ему Адам Амиров.

Другая часть комментаторов пожаловалась на проблемы в других отделениях больницы. "В родильном отделении послеоперационные пластыри и так далее надо покупать роженицам", – пожаловалась Самира Алисултанова.

Публикация о том, что в ЦРБ Дербента возникла нехватка лекарств для онкобольных была также размещена 20 июля в Instagram-паблике myderbent_24, на который подписано около 168 тысяч пользователей. На 11.15 мск 21 июля эта запись набрала 213 отметок "нравится" и пять комментариев.

"Кто знает, куда надо жаловаться?" – спросил пользователь moy_koroleva__.

"С таким количеством больных вы не можете своевременно закупать необходимые препараты? В такую невыносимую жару мало того, что они едут в Махачкалу, так ещё часами стоят в очередях в Республиканской онкологической больнице", – подчеркнул пользователь mellba1.

"Как это понять, что лекарства доставляются не своевременно? Надо было заранее закупить. Как вы себе представляете то, что 1500 человек отправляете в Махачкалу при такой жаре и пробках на дорогах? Ведь не у всех есть личный транспорт", – отметил mmur.adov77.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июля 2021 года житель Дербентского района Аризуман Агалиев пожаловался, что полгода не мог добиться от Минздрава Дагестана выдачи льготных лекарств, и что его семья вынуждена была ежемесячно тратить семь тысяч рублей на приобретение жизненно необходимых препаратов. Минздрав Дагестана тогда пояснил, что Агалиев не смог получить льготные лекарства из-за срыва их закупки, а руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов отметил, что закупка препаратов в Дагестане срывается систематически из-за неправильного формирования цен.

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