Суд в Цхинвале разрешил освободить Георгия Кабисова

01 июня 2022, 14:33

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Цхинвальский горсуд сегодня удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова, осужденного по делу о хищении и легализации госсредств. На свободу он выйдет через 10 дней.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2021 года суд отказался освободить условно-досрочно Георгия Кабисова, в прошлом - высокопоставленного сотрудника Службы внешней разведки Южной Осетии и бывшего руководителя Комитета связи и массовых коммуникаций. Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года и арестован. Ему предъявили обвинение в хищении государственной доли дивидендов на посту совета директоров "Остелекома" и легализации этих средств. По данным прокуратуры, сумма ущерба составила 155 миллионов рублей. 5 июля 2019 года он был приговорен к восьми годам заключения.

Кабисов не признает своей вины. С 13 по 27 июля 2018 года он, настаивая на надуманности обвинений, проводил голодовку в СИЗО. По словам адвоката, Кабисов потребовал очной ставки с потерпевшим по делу, проводить которую прокуратура отказалась. Прекратить голодовку Кабисова убедили его родственники после того, как его состояние ухудшилось.

Георгия Кабисова выпустят на свободу через десять дней, Цхинвальский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство о его условно-досрочном освобождении, сообщило сегодня ИА "Рес".

По словам адвоката Икрамжана Раматова, Кабисов находится в местах лишения свободы 5,5 лет, что превышает две трети назначенного ему наказания."Он не представляет опасности для общества, работает над саморазвитием, посещает библиотеку, занимается спортом. Его поведение характеризуется как образцовое", - приводятся его слова в публикации.

Адвокат отметил, что освобождения Кабисова ждет его семья. "Дома его ждет семья – жена, двое малолетних детей, мать и отец, которые нуждаются в его моральной и физической поддержке", – привело его слова сегодня издание "ОсНова".

Представитель администрации тюрьмы отметил, что у Кабисова хорошие рекомендации и администрация не имеет ничего против удовлетворения ходатайства о досрочном освобождении. Такую же позицию занял и представитель обвинения. Срок заключения Кабисова в августе 2019 года был сокращен до семи лет, отмечается в публикации.

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