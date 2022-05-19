Юристы сочли ничтожными шансы судьи Хахалевой вывести деньги из России

19 мая 2022, 19:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное преследование покинувшей страну бывшей судьи из Краснодара Елены Хахалевой значительно снизило ее шансы воспользоваться оставленными в России имуществом и деньгами, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Маловероятно, что Хахалева будет приговорена к максимальному наказанию по статье о мошенничестве, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Уголовное дело возбуждено по статьям о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи предполагают, что в 2019 году Хахалева совершила командировки, которые не оформила должным образом и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад. За время отсутствия Елена Хахалева получила 1,2 миллиона рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой 15 декабря 2021 года. За неделю до этого, 8 декабря, Хахалева покинула Россию, улетев в Армению.

Уголовное дело Хахалевой – не единственное в регионе дело против судьи, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист, руководитель филиала "Комитета против пыток" в Краснодарском крае Сергей Романов.

"Краснодарский край периодически попадает в социологические рейтинги по коррупции, всегда в первой десятке разных рейтингов. Из СМИ, официальных пресс-релизов правоохранительных органов мы узнаём, что задерживаются государственные чиновники, возбуждаются дела против судьей. Можно вспомнить дело судьи из Анапы, связанное с вынесением решений по земельным участкам. Кроме этого расследуется дело против краевого судьи, который стал участником ДТП, сбив велосипедиста. Долгое время не могли добиться возбуждения дела, поскольку не было соответствующего разрешения высших судебных инстанций", - рассказал он.

Елена Хахалева не сможет удаленно реализовать оставленное в России имущество или вывести свои средства, считает Сергей Романов. "Обычно по таким уголовным делам имущество находится под арестом. Если такое имущество было обнаружено, то скорее всего на него будет наложен арест", - отметил он.

В конце 2021 года появилась информация о том, что Елена Хахалева, покинув страну, оставила в России недвижимость на 300 миллионов рублей, в том числе участок в элитном коттеджном поселке Краснодара с домом для гостей и обслуживающего персонала, фонтаном и крытой парковкой, сообщила 17 мая "Газета.ру".

Схожее мнение высказал авокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Станислав Патиев. "Узнать, арестовано имущество или нет, можно из материалов уголовного дела, которых у нас нет. Если имущество под арестом, то она не может продавать дома, пользоваться средствами и так далее. Арест на имущество зависит от следователя. Именно он ходатайствует об аресте имущества и средств, если видит в этом необходимость", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Тимур Филиппов также отметил, что пользоваться деньгами бывший судья не может, если на них наложен арест. "Я предполагаю, что на имущество и средства судьи наложен арест по ходатайству следователя. Обычно они поступают именно так. И если наложен арест, то никакие операции, связанные с продажей дома или арендой, она не может совершать. Также не может пользоваться деньгами, которые были на ее счету в момент ареста", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно публичной базе деклараций о доходах, недвижимости и автомобилях должностных лиц и членов их семьи, Елена Хахалева в последний раз публиковала данные о своих доходах в 2017 году. Тогда в ее собственности были приусадебный земельный участок площадью 300 кв.м., жилой дом площадью 66 кв.м. и дачный земельный участок площадью 851 кв.м. Кроме этого у нее было 3 184 065 рублeй. После 2017 года она не публиковала декларацию о доходах.

Предполагать, каким будет приговор Елене Хахалевой, пока рано, считает Сергей Романов. "Уголовное дело только расследуется, сложно сказать, какое наказание может быть и будет ли оно вообще. Но то, что этот процесс будет не быстрым, это однозначно. Это процедура, связанная с ее поиском по линии Интерпола, задержанием, выдачей и так далее. Все это требует очень много времени", - сказал он.

Маловероятно, что суд назначит Хахалевой максимальный срок наказания, указал Станислав Патиев. "Полагаю, наказание будет по сроку, установленному по УК РФ. Если это подлог и превышение должностных обязанностей, то речь может идти о наказании в виде лишения свободы максимум до 14 лет по двум статьям. Но обычно не дают максимальный срок, бывают разные обстоятельства, влияющие на наказание", - сказал юрист, добавив, что не заметил особых изменений в ситуации с коррупцией в судах региона после скандала вокруг судьи Хахалевой.

Вряд ли Хахалева будет осуждена на максимальный срок, согласился Тимур Филиппов. "Дело возбуждено по 4 статье 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. А часть 2 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог", предусматривает до четырех лет лишения свободы. Но даже если ее осудят, то она вряд ли получит максимальный срок", - отметил он.

Напомним, 6 октября 2020 года стало известно, что дисциплинарная коллегия Верховного суда России признала законным решение лишить Елену Хахалеву статуса судьи за прогулы. 10 марта 2020 года комиссия Совета судей России сочла дисциплинарным проступком действия Хахалевой, которая отметила в табеле учета рабочего времени как рабочие те дни, когда не находилась в суде. Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей дать согласие на возбуждение уголовного дела Хахалевой по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. После того, как 15 декабря 2021 года такое согласие было получено. Хахалева подала жалобу на это решение, но позднее отказалась от нее, и Верховный суд России 18 апреля прекратил производство по жалобе.

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